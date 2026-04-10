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फुतालेउफू नदी (चिली/अर्जेंटीना)

फुतालेउफू नदी पाटागोनिया क्षेत्र की सबसे रोमांचक नदियों में से एक है। यह अपने तेज बहाव और नीले-फिरोजा पानी के लिए जानी जाती है। यह नदी ग्लेशियरों से निकलकर पहाड़ों के बीच बहती है और तेज रफ्तार राफ्टिंग लवर्स के लिए एडवेंचर स्वर्ग मानी जाती है। इसकी घाटियां इतनी खूबसूरत हैं कि इसे ‘धरती पर स्वर्ग’ कहा जाता है। यहां का दृश्य इतना सुंदर है कि इसे ‘ईश्वर द्वारा चित्रित परिदृश्य’ कहा जाता है।