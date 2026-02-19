2 /8

माउंट एवरेस्ट (Mount Everest)

नेशनल ज्योग्राफिक एजुकेशन के अनुसार, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और हर एडवेंचर प्रेमी का सपना होती है। लेकिन यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक भी है। अब तक 300 से ज्यादा पर्वतारोहियों की यहां मौत हो चुकी है। बेहद ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और खतरनाक रास्ते इसे जानलेवा बनाते हैं। कई शव आज भी पहाड़ पर जमे हुए हैं क्योंकि उन्हें नीचे लाना संभव नहीं होता। (Photo Source: Pexels)