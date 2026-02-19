स्वर्ग जैसे खूबसूरत लेकिन हैं खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, माउंट एवरेस्ट समेत इन 7 जगहों पर हर साल दर्ज होती हैं दुर्घटनाएं
Most Dangerous Tourist Attractions: ये जगहें अपनी नेचुरल ब्यूटी, हाइट और एडवेंचर के लिए मशहूर हैं, लेकिन इनके साथ गंभीर खतरे भी जुड़े होते हैं। हर साल हजारों पर्यटक इन जगहों पर घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही या कठिन परिस्थितियों के कारण अपनी जान भी गंवा देते हैं।
February 19, 2026 13:47 IST
दुनिया की कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन वहां जाना कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। रोमांच, एडवेंचर और ‘बकेट लिस्ट’ पूरी करने की चाह में लोग जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही लापरवाही कई बार हादसों में बदल जाती है। आइए जानते हैं ऐसे 7 खतरनाक पर्यटन स्थलों के बारे में, जहां हर साल कई लोगों की मौत दर्ज की जाती है। (Photos Source: Pexels)
माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) नेशनल ज्योग्राफिक एजुकेशन के अनुसार, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और हर एडवेंचर प्रेमी का सपना होती है। लेकिन यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक भी है। अब तक 300 से ज्यादा पर्वतारोहियों की यहां मौत हो चुकी है। बेहद ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और खतरनाक रास्ते इसे जानलेवा बनाते हैं। कई शव आज भी पहाड़ पर जमे हुए हैं क्योंकि उन्हें नीचे लाना संभव नहीं होता। (Photo Source: Pexels)
ग्रैंड कैन्यन (Grand Canyon, USA) नेशनल पार्क सर्विस (NPS) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रैंड कैन्यन अमेरिका का एक बेहद लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। यहां हर साल लगभग 12 लोगों की मौत हो जाती है। अधिकतर मौतें चट्टानों से गिरने, हीट स्ट्रोक या पानी में डूबने से होती हैं। कई पर्यटक चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
नियाग्रा फॉल्स (Niagara Falls) वॉरियर्स जर्नी और नियाग्रा पार्क्स के अनुसार, नियाग्रा फॉल्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली झरनों में से एक है। 1800 के बाद से यहां 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। कुछ मौतें आत्महत्या के कारण हुई हैं, जबकि कई पर्यटक तेज धारा में बहकर डूब गए। (Photo Source: Pexels)
क्लिफ्स ऑफ मोहर (Cliffs of Moher, Ireland) जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन स्टडी के अनुसार, आयरलैंड के क्लिफ्स ऑफ मोहर अपनी 700 फीट ऊंची चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां तेज हवाएं चलती हैं, जो कई बार पर्यटकों को संतुलन खोने पर मजबूर कर देती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां दर्जनों लोगों की मौत गिरने से हो चुकी है। (Photo Source: Pexels)
योसेमिटी नेशनल पार्क (Yosemite National Park, USA) नेशनल पार्क सर्विस (NPS) के आंकड़ों के अनुसार, योसेमिटी नेशनल पार्क प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग के लिए मशहूर है। लेकिन यहां हर साल 15 से 20 लोगों की मौत हो जाती है। हादसे ज्यादातर ऊंचाई से गिरने, डूबने या जंगली जानवरों के हमलों के कारण होते हैं। खासकर हाफ डोम ट्रेक काफी खतरनाक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
ट्रोलटुंगा (Trolltunga, Norway) ऑफिशियल वेबसाइट विजिट नॉर्वे के अनुसार, नॉर्वे की ट्रोलटुंगा चट्टान सेल्फी और फोटो के लिए बेहद लोकप्रिय है। यह चट्टान लगभग 1,100 फीट ऊंची है और कई जगहों पर कोई सुरक्षा बैरियर नहीं है। यहां कई पर्यटक फोटो लेते समय संतुलन खोकर गिर चुके हैं, जिससे मौत हो गई। (Photo Source: Pexels)