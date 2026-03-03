1 /8

भारत में होली रंग, उत्साह और उमंग का त्योहार माना जाता है। लेकिन हर जगह इसकी तस्वीर एक जैसी नहीं है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां लोगों ने परंपरा, आस्था, इतिहास या सांस्कृतिक पहचान को रंगों की धूमधाम से ऊपर रखा है। आइए जानते हैं भारत की उन 7 जगहों के बारे में जहां होली नहीं मनाई जाती। (Photo Source: Pexels)