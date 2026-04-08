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हांले, लद्दाख

लद्दाख का हांले गांव खगोल विज्ञानियों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहां के ड्राई क्लाइमेट और हाई एल्टीट्यूड के कारण रात का आकाश बेहद स्पष्ट दिखाई देता है। हांले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक ऑब्जर्वेटरी भी है, जो खगोलविदों को सितारों और ग्रहों का अध्ययन करने में मदद करता है। (Photo Source: Unsplash)