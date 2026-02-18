4 /8

जटिंगा (असम)

असम के इस छोटे से गांव में हर साल मानसून के दौरान एक अजीब घटना होती है। रात के समय पक्षी रोशनी की ओर आकर्षित होकर पेड़ों और इमारतों से टकरा जाते हैं। इसे ‘बर्ड मिस्ट्री’ कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे मौसम, धुंध और प्रकाश के संयोजन से जुड़ा व्यवहार मानते हैं, लेकिन यह घटना आज भी लोगों को रहस्यमय लगती है। (Express photo for representation)