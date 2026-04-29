बच्चों के साथ इस गर्मी एक्सप्लोर करें ये 7 हिल स्टेशन, भीड़ से दूर ये जगहें बनेंगी परफेक्ट समर हॉलिडे डेस्टिनेशन
अगर इस गर्मी आप बच्चों के साथ सुकूनभरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो ये ऑफबीट हिल स्टेशन आपके लिए परफेक्ट हैं। इन जगहों की सबसे बड़ी खासियत है कम भीड़, प्राकृतिक सुंदरता और बच्चों के लिए सुरक्षित व खुला माहौल। यहां आप न सिर्फ रिलैक्स कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम…
गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों से दूर बच्चों के साथ शांत और यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। नैनीताल, मसूरी और शिमला जैसी जगहें भले ही खूबसूरत हों, लेकिन ओवर-टूरिज्म की वजह से यहां सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ कम-ज्ञात लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को खास बना सकते हैं। चलिए जानते हैं गर्मियों में बच्चों के साथ घूमने के लिए 7 ऑफबीट हिल स्टेशन्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)
बरोट वैली हिमाचल की यह खूबसूरत घाटी उहल नदी के किनारे बसी है। यहां आप फिशिंग और कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। नर्गू वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में बच्चों को वन्यजीव देखने का मौका मिलेगा। वहीं विंच कैंप तक ट्रेकिंग यादगार अनुभव बन सकती है। (Photo Source: Pexels)
कनाताल उत्तराखंड का यह छोटा-सा हिल स्टेशन शांति और एडवेंचर का शानदार मेल है। यहां स्थित सुरकंडा देवी मंदिर से गढ़वाल हिमालय के मनमोहक नजारे देखने को मिलते हैं। कोडिया फॉरेस्ट में जंगल सफारी और नेचर वॉक बच्चों के लिए मजेदार अनुभव हो सकता है। पास ही स्थित टिहरी झील में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा लिया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
लंबासिंगी ‘आंध्र प्रदेश का कश्मीर’ कहे जाने वाले लंबासिंगी में ठंडा मौसम सालभर बना रहता है। कोथापल्ली वाटरफॉल्स और येर्रावरम व्यूपॉइंट से बादलों के बीच सूर्योदय देखना बच्चों के लिए जादुई अनुभव हो सकता है। यहां कॉफी और पेपर प्लांटेशन भी देखने लायक हैं। (Photo Source: Pexels)
पंगोट बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित पंगोट किसी स्वर्ग से कम नहीं है। किलबरी बर्ड सैंक्चुरी में 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। नैना पीक से नैनीताल झील का शानदार नजारा दिखाई देता है। पास में स्थित कैंची धाम आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)
शोजा हिमाचल प्रदेश का शोजा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव है। जलोरी पास यहां का मुख्य आकर्षण है, जहां से सेरोलसर झील तक ट्रेक किया जा सकता है। रघुपुर फोर्ट के खंडहरों से 360 डिग्री व्यू मिलता है। (Photo Source: Pexels)
वागामोन ‘स्कॉटलैंड ऑफ एशिया’ के नाम से मशहूर केरल का वागामोन अपनी हरियाली और सुकून के लिए जाना जाता है। वागामोन पाइन फॉरेस्ट में टहलना किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। कुरिसुमाला आश्रम आध्यात्मिक शांति देता है, जबकि वागामोन के घास के मैदान बच्चों के साथ पिकनिक के लिए परफेक्ट हैं। (Photo Source: Pexels)