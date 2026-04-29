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गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों से दूर बच्चों के साथ शांत और यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। नैनीताल, मसूरी और शिमला जैसी जगहें भले ही खूबसूरत हों, लेकिन ओवर-टूरिज्म की वजह से यहां सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ कम-ज्ञात लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को खास बना सकते हैं। चलिए जानते हैं गर्मियों में बच्चों के साथ घूमने के लिए 7 ऑफबीट हिल स्टेशन्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)