इन 7 देशों में इंटरनेट आज भी आजाद नहीं, सरकार तय करती है आप क्या देखेंगे
Internet Banned Countries: जहां एक ओर इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ने का काम किया है, वहीं कुछ देशों में यह अब भी सरकार के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है। इन देशों में इंटरनेट केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पोलिटिकल और सोशल कंट्रोल का माध्यम भी है। चलिए जानते हैं इन देशों के बारे में।
February 26, 2026 12:55 IST
आज इंटरनेट को सूचना, शिक्षा, व्यापार और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां सरकारें इंटरनेट को पूरी तरह कंट्रोल करती हैं या उस पर कड़े प्रतिबंध लगाती हैं। इन देशों में नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की जाती है, कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक रहते हैं, और कुछ मामलों में नियम तोड़ने पर कड़ी सजा भी दी जाती है। (Photo Source: Pexels)
चीन चीन में सरकार ने एक स्पेशल डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम लागू की है, जिसे आमतौर पर ‘ग्रेट फायरवॉल’ कहा जाता है। इसके तहत गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसी ग्लोबल वेबसाइट्स ब्लॉक हैं। सरकार इंटरनेट कंटेंट को सेंसर करती है और नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखती है। (Photo Source: Pexels)
क्यूबा
क्यूबा में इंटरनेट उपलब्ध है, लेकिन सरकार इसके उपयोग को कंट्रोल करती है। इंटरनेट की पहुंच सीमित है और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जाती है। सरकार द्वारा नियंत्रित नेटवर्क के माध्यम से ही ज्यादातर नागरिक इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। (Photo Source: Pexels)
इरीट्रिया इरीट्रिया में इंटरनेट की पहुंच दुनिया में सबसे कम मानी जाती है। यहां आम नागरिकों के लिए इंटरनेट बेहद सीमित है और ज्यादातर लोगों को घर या मोबाइल पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता। इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों तक ही सीमित है। (Photo Source: Pexels)
ईरान ईरान में सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार इंटरनेट गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है और राजनीतिक अशांति के समय पूरे देश में इंटरनेट बंद भी कर देती है। VPN का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों को ग्लोबल इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। लोगों को केवल एक सरकारी इंट्रानेट नेटवर्क तक सीमित रखा जाता है, जिसमें बाहरी दुनिया की जानकारी बहुत सीमित होती है। इंटरनेट उपयोग पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है। (Photo Source: Reuters)
सीरिया सीरिया में सरकार इंटरनेट का इस्तेमाल कंट्रोल करती है और प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल टेंशन के समय पूरे देश में इंटरनेट बंद कर देती है। सोशल मीडिया और कई वेबसाइट्स पर निगरानी रखी जाती है और सेंसरशिप लागू रहती है। (Photo Source: Pexels)