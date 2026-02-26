1 /8

आज इंटरनेट को सूचना, शिक्षा, व्यापार और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां सरकारें इंटरनेट को पूरी तरह कंट्रोल करती हैं या उस पर कड़े प्रतिबंध लगाती हैं। इन देशों में नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की जाती है, कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक रहते हैं, और कुछ मामलों में नियम तोड़ने पर कड़ी सजा भी दी जाती है। (Photo Source: Pexels)