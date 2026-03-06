1 /9

पृथ्वी पर कई बार बड़े-बड़े विनाशकारी घटनाक्रम हुए हैं, जैसे उल्कापिंडों का गिरना, भीषण जलवायु परिवर्तन और बड़े पैमाने पर प्रजातियों का विलुप्त होना। इन घटनाओं में लाखों प्रजातियां खत्म हो गईं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हर मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगर भविष्य में दुनिया किसी बड़े विनाश का सामना करती है, तो भी कुछ जीव ऐसे हैं जो बच सकते हैं। (Photo Source: Pexels)