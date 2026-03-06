न्यूक्लियर वॉर या प्रलय में भी जिंदा रह सकते हैं ये 7 जीव, करोड़ों साल से झेलते आ रहे हैं तबाही
Creatures That Defy Extinction: वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कुछ प्रजातियां इतनी मजबूत और अडेप्टेबल हैं कि वे बेहद कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 जीवों के बारे में, जो किसी वैश्विक आपदा या दुनिया के अंत जैसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं।
पृथ्वी पर कई बार बड़े-बड़े विनाशकारी घटनाक्रम हुए हैं, जैसे उल्कापिंडों का गिरना, भीषण जलवायु परिवर्तन और बड़े पैमाने पर प्रजातियों का विलुप्त होना। इन घटनाओं में लाखों प्रजातियां खत्म हो गईं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हर मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगर भविष्य में दुनिया किसी बड़े विनाश का सामना करती है, तो भी कुछ जीव ऐसे हैं जो बच सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
इन जीवों की खासियत यह है कि ये बेहद कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, चाहे वह अत्यधिक ठंड हो, रेडिएशन हो, पानी की कमी हो या ऑक्सीजन का अभाव। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 अद्भुत जीवों के बारे में जो दुनिया के अंत जैसी स्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। (Photo Source: AP)
बिच्छू (Scorpion) बिच्छू पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 43 करोड़ साल से पृथ्वी पर मौजूद है और कई बड़े विलुप्ति कालों से गुजर चुका है। बिच्छू की खासियत यह है कि यह एक साल तक बिना भोजन के भी जीवित रह सकता है, इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी इसका बचना संभव माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
ग्रीनलैंड शार्क (Greenland Shark) ग्रीनलैंड शार्क दुनिया की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली मछलियों में से एक है। यह 500 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकती है और बेहद ठंडे आर्कटिक पानी में रहती है। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, जिसके कारण इसकी उम्र इतनी लंबी होती है और यह कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। (Photo Source: Pexels)
टार्डिग्रेड (Tardigrade) टार्डिग्रेड को अक्सर ‘वॉटर बेयर’ कहा जाता है और यह पृथ्वी के सबसे मजबूत सूक्ष्म जीवों में से एक है। यह जीव रेडिएशन, उबलते पानी, अत्यधिक ठंड, अंतरिक्ष के निर्वात और कई वर्षों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह दशकों तक सूखी अवस्था में रहकर भी बाद में फिर से सक्रिय हो सकता है। (Photo Source: Scientific American)
डीनोकोकस रेडियोड्यूरन्स (Deinococcus radiodurans) यह एक बैक्टीरिया है जिसे दुनिया के सबसे मजबूत जीवों में गिना जाता है। यह इंसानों से लगभग 15,000 गुना ज्यादा रेडिएशन सहन कर सकता है। अगर इसकी डीएनए संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए, तो यह कुछ ही घंटों में उसे दोबारा ठीक कर सकता है। इसी वजह से इसे ‘सुपरबैक्टीरिया’ भी कहा जाता है। (Photo Source: Scientific American)
लंगफिश (Lungfish) लंगफिश की खासियत यह है कि जब पानी सूख जाता है तो यह मिट्टी के अंदर खुद को दफन कर लेती है और लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 5 साल तक बिना पानी और भोजन के जीवित रह सकती है। (Photo Source: AP)
कॉकरोच (Cockroach) कॉकरोच को दुनिया के सबसे जिद्दी जीवों में गिना जाता है। यह सप्ताहों तक बिना सिर के भी जीवित रह सकता है और ऐसे रेडिएशन स्तर को भी सह सकता है जो इंसानों को तुरंत मार सकता है। यही कारण है कि अक्सर कहा जाता है कि परमाणु युद्ध के बाद भी कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। (Photo Source: Unsplash)
अमर जेलीफिश (Immortal Jellyfish) अमर जेलीफिश प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य है। जब यह मरने के करीब होती है, तो यह अपने जीवन चक्र को उल्टा कर देती है और फिर से बच्चे जैसी अवस्था में लौट आती है। इस प्रक्रिया को ट्रांसडिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसी कारण इसे 'अमर जेलीफिश' कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)