ह्यूमन बॉडी के चौंकाने वाले रहस्य, शरीर के अंदर छुपे 6 ऐसे तत्व जो रोजमर्रा की चीजों में आते हैं काम
Human Body Composition: हमारा शरीर जितना जटिल है, उतना ही दिलचस्प भी। इसमें मौजूद तत्व न सिर्फ हमें जीवित रखते हैं, बल्कि रोजमर्रा की कई चीजों से भी जुड़े हुए हैं। ये तथ्य भले ही थोड़े अजीब लगें, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा शरीर कितना जटिल और अद्भुत है।
हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना होता, बल्कि इसमें ऐसे कई तत्व मौजूद हैं जो रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह वैज्ञानिक सच्चाई है। आइए जानते हैं कि आपका शरीर ‘तकनीकी रूप से’ किन-किन चीजों में बदला जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
3 इंच की कील बनाने जितना आयरन एक सामान्य इंसान के शरीर में करीब 4.5 ग्राम (महिलाओं में लगभग 3.5 ग्राम) आयरन होता है। यह मात्रा एक 3 इंच की कील बनाने के लिए काफी है। शरीर में मौजूद ज्यादातर आयरन खून में होता है, जो हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। (Photo Source: Pexels)
900 पेंसिल बनाने जितना कार्बन हमारे शरीर का लगभग 18% हिस्सा कार्बन से बना होता है। यही कार्बन इतना होता है कि उससे करीब 900 पेंसिल बनाई जा सकती हैं। कार्बन हमारे शरीर के हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की नींव है। (Photo Source: Pexels)
7 साबुन बनाने जितनी चर्बी (फैट) औसतन एक व्यक्ति के शरीर में इतनी चर्बी होती है कि उससे लगभग 7 साबुन की टिकिया बनाई जा सकती हैं। हालांकि यह मात्रा व्यक्ति की बॉडी फैट पर निर्भर करती है। शरीर में फैट ऊर्जा स्टोर करने और अंगों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। (Photo Source: Pexels)
1 लीटर बोतल भरने जितना नाइट्रोजन मानव शरीर का लगभग 3% हिस्सा नाइट्रोजन होता है। अगर इसे गैस के रूप में निकाला जाए तो यह करीब 1 लीटर की बोतल को भर सकता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, DNA और RNA का जरूरी हिस्सा है। (Photo Source: Pexels)
छोटा गुब्बारा भरने जितना हाइड्रोजन हमारे शरीर में करीब 10% हाइड्रोजन होता है। अगर इसे गैस के रूप में निकाला जाए तो यह एक छोटे गुब्बारे को भर सकता है। हाइड्रोजन मुख्य रूप से पानी और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। (Photo Source: Pexels)