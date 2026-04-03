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हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना होता, बल्कि इसमें ऐसे कई तत्व मौजूद हैं जो रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह वैज्ञानिक सच्चाई है। आइए जानते हैं कि आपका शरीर ‘तकनीकी रूप से’ किन-किन चीजों में बदला जा सकता है। (Photo Source: Pexels)