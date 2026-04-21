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चमगादड़ों का नाम सुनते ही हमारे मन में अक्सर डर पैदा हो जाता है और हम उन्हें बीमारियों व वायरस से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटे जीव हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं। इकोसिस्टम को संतुलित रखने में इनकी भूमिका बहुत अहम है। आइए जानते हैं, आखिर क्यों हमें चमगादड़ों को समझना और उनकी सुरक्षा करना जरूरी है। (Photo Source: Pexels)