इकोसिस्टम के साइलेंट हीरो हैं चमगादड़, जानिए क्यों ये हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है
Nature’s Silent Protectors: जब भी चमगादड़ों की बात होती है, तो ज्यादातर लोग उन्हें डर और वायरस से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं अलग है। आइए जानते हैं क्यों हमें इनकी अहमियत समझनी चाहिए और इनके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए।
चमगादड़ों का नाम सुनते ही हमारे मन में अक्सर डर पैदा हो जाता है और हम उन्हें बीमारियों व वायरस से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटे जीव हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं। इकोसिस्टम को संतुलित रखने में इनकी भूमिका बहुत अहम है। आइए जानते हैं, आखिर क्यों हमें चमगादड़ों को समझना और उनकी सुरक्षा करना जरूरी है। (Photo Source: Pexels)
कीट नियंत्रण में माहिर चमगादड़ प्राकृतिक ‘पेस्ट कंट्रोलर’ होते हैं। एक चमगादड़ एक रात में हजारों कीड़े-मकोड़े खा सकता है। इससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कम होते हैं और किसानों को कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करना पड़ता है। (Photo Source: Pexels)
पॉलिनेशन में अहम भूमिका कई पौधे और फल जैसे आम और केला, चमगादड़ों पर परागण के लिए निर्भर करते हैं। अगर चमगादड़ न हों, तो इन फसलों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। यानी हमारी थाली तक पहुंचने वाले कई फलों में इनका योगदान छिपा होता है। (Photo Source: Pexels)
उड़ने वाले इकलौते स्तनधारी चमगादड़ दुनिया के एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जो उड़ सकते हैं। इनके पंख पतली त्वचा से बने होते हैं, जो लंबी उंगलियों के बीच फैली होती है। यही इन्हें पक्षियों से अलग और खास बनाता है। (Photo Source: Pexels)
सभी चमगादड़ खून नहीं पीते फिल्मों और कहानियों के कारण यह धारणा बन गई है कि सभी चमगादड़ खून पीते हैं, जबकि सच यह है कि सिर्फ 3 प्रजातियां ही खून पर निर्भर होती हैं, वो भी ज्यादातर जानवरों का। अधिकांश चमगादड़ फल, फूलों का रस या कीड़े खाते हैं। (Photo Source: Pexels)
हर चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग नहीं करता अक्सर कहा जाता है कि सभी चमगादड़ इकोलोकेशन से रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। कई प्रजातियां, खासकर फल खाने वाले चमगादड़, अपनी तेज नजर और सूंघने की क्षमता पर ज्यादा निर्भर करते हैं। (Photo Source: Pexels)