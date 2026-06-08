6 /7

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान

राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर देश के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर भगवान हनुमान के बालाजी स्वरूप को समर्पित है और यहां नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। मंदिर की सबसे खास परंपरा यह है कि यहां का प्रसाद या कोई भी खाद्य सामग्री घर ले जाने की सलाह नहीं दी जाती। मान्यता है कि पूजा-पाठ के दौरान प्रसाद नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए श्रद्धालुओं को प्रसाद मंदिर परिसर में ही ग्रहण करने या वहीं छोड़ देने के लिए कहा जाता है। (Photo Source: Tour My India)