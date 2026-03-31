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Great Pyramid of Giza

मिस्र का यह पिरामिड दुनिया के सात अजूबों में शामिल है। इसमें करीब 23 लाख पत्थर इस्तेमाल किए गए, जिनमें से हर पत्थर का वजन कई टन तक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को लगभग 0.05 मिलीमीटर की सटीकता के साथ लगाया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी सटीकता आज भी हासिल करना बेहद कठिन है। इतना विशाल निर्माण मात्र 20 साल में पूरा होना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। (Photo Source: Pexels)