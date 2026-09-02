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स्टारफिश

स्टारफिश के पास न तो सिर होता है और न ही दिमाग। इनके शरीर की बनावट गोल होती है और शरीर का हर हिस्सा बीच के हिस्से के आसपास फैला होता है। इनकी हर भुजा के सिरे पर एक छोटा सा आंख जैसा अंग होता है, जो रोशनी, छाया और बड़ी चीजों को पहचान सकता है। ये आंखें इंसानों की तरह साफ तस्वीर नहीं देख सकती हैं, लेकिन इनकी मदद से स्टारफिश दिशा पहचानती हैं और भटकने के बाद वापस प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स तक पहुंच सकती हैं। (Photo Source: Pexels)