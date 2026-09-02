इन 5 जानवरों में नहीं होता सिर, जानें कैसे देखते और समझते हैं
Animals Without a Head: इस धरती पर जानवरों की एक से बढ़कर एक प्रजाति है, जिसमें से कुछ के रंग, शिकार तरीके के तरीके और अन्य चीजें उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन 5 ऐसे जानवर हैं, जिनका कोई सिर नहीं होता और इसके बाद भी ये सब कुछ देख और महसूस कर सकते…
September 2, 2026 16:44 IST
क्या आप बिना सिर के किसी भी जीव की कल्पना कर सकते हैं। मानव जाति में तो बिना धड़ के बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं, जो बिना सिर के होते हैं और ये देख और सब कुछ समझ सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
कुछ जानवरों का कोई स्पष्ट सिर नहीं होता, जबकि कुछ का शरीर इस तरह बना होता है कि उनमें सिर को अलग से पहचानना मुश्किल होता है। हालांकि, इसके बाद भी इनमें से कई जीवों में रोशनी को महसूस करने वाले अंग या पूरी तरह विकसित आंखें होती हैं। इनकी मदद से वे अपने आसपास की दिशा समझते हैं, शिकारियों से बचते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे पांच अनोखे पक्षियों के बारे में: (Photo Source: Pexels)
स्टारफिशस्टारफिश के पास न तो सिर होता है और न ही दिमाग। इनके शरीर की बनावट गोल होती है और शरीर का हर हिस्सा बीच के हिस्से के आसपास फैला होता है। इनकी हर भुजा के सिरे पर एक छोटा सा आंख जैसा अंग होता है, जो रोशनी, छाया और बड़ी चीजों को पहचान सकता है। ये आंखें इंसानों की तरह साफ तस्वीर नहीं देख सकती हैं, लेकिन इनकी मदद से स्टारफिश दिशा पहचानती हैं और भटकने के बाद वापस प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स तक पहुंच सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
समुद्री अर्चिनसमुद्री अर्चिन के भी शरीर में कोई स्पष्ट सिर नहीं होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ये सामान्य आंखों के बिना भी रोशनी को महसूस कर सकते हैं। इनके शरीर में बड़ी संख्या में कोशिकाएं होती हैं, जो रोशनी को पहचान सकती हैं। इनके लंबे कांटे अलग-अलग दिशाओं से आने वाली रोशनी को रोकते हैं, जिसके चलते इनका पूरा शरीर एक साधारण दृश्य प्रणाली की तरह काम करता है। इससे ये अपने आसपास आने वाले शिकारियों को पहचान सकते हैं और दिशा का भी अंदाजा लगा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
स्कैलपस्कैलप के शरीर में कोई अलग सिर नहीं होता, लेकिन इनके खोल के किनारे लगभग 200 छोटी और चमकीली नीली आंखें होती हैं। हर आंख में बहुत छोटे क्रिस्टल से बना एक दर्पण होता है, जो रोशनी को रेटिना तक पहुंचाता है। प्रकृति में इस तरह की आंखों की बनावट बहुत कम देखने को मिलती है। इन आंखों की मदद से स्कैलप आसपास की हलचल को पहचान सकते हैं। वहीं, खतरा महसूस होने पर वे अपने दोनों खोलों को तेजी से बंद-खोलकर तैरते हुए वहां से निकल जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
मून जेलीफिशबिना दिमाग और सिर वाली मून जेलीफिश की कई प्रजातियों में रॉपेलिया नाम की साधारण संवेदनशील संरचनाएं होती हैं। इनमें ऐसे शुरुआती प्रकार के आंख जैसे अंग होते हैं, जो रोशनी की मात्रा और उसकी दिशा में होने वाले बदलाव को पहचान सकते हैं। ये अंग जेलीफिश को साफ तस्वीर देखने में मदद नहीं करते। हालांकि, इनकी मदद से जेलीफिश पानी में अपनी दिशा बनाए रखती हैं और आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों पर प्रतिक्रिया देती हैं। (Photo Source: Pexels)
ब्रिटल स्टारब्रिटल स्टार, स्टारफिश के करीबी रिश्तेदार हैं और इनके पास भी सिर नहीं होता। कई प्रजातियां अपनी भुजाओं के सिरों पर मौजूद आंखों पर निर्भर नहीं रहतीं। इनके शरीर के कंकाल में ही रोशनी को महसूस करने वाली कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इस वजह से वे अपने शरीर के बड़े हिस्से से रोशनी और छाया को महसूस कर सकती हैं। जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वे जल्दी से किसी दरार या छिपने की जगह में चली जाती हैं। (Photo Source: Pexels) यह भी पढ़ें: बांस खाकर जिंदा रहते हैं लेमूर, जहर का भी नहीं होता कोई असर