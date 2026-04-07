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हर पहाड़ सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता। दुनिया में कुछ पर्वत ऐसे भी हैं, जो अपनी रहस्यमयी पहचान, धार्मिक मान्यताओं या सुरक्षा कारणों की वजह से इंसानों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ये पहाड़ हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति और आस्था का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि रोमांच की खोज करना। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 10 पहाड़ों के बारे में, जहां चढ़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है:

(Photo Source: Pexels)