आस्था और रहस्य से जुड़े हैं दुनिया में मौजूद ये 10 पहाड़, जिन पर इंसानों का चढ़ना है पूरी तरह बैन
Mountains You Cannot Climb: दुनिया में कई ऐसे पर्वत हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ रहस्य, आस्था और सुरक्षा कारणों की वजह से खास पहचान रखते हैं। इन पहाड़ों पर चढ़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रतिबंधित है। आइए जानते हैं इन 10 अनोखे पहाड़ों के बारे में-
हर पहाड़ सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता। दुनिया में कुछ पर्वत ऐसे भी हैं, जो अपनी रहस्यमयी पहचान, धार्मिक मान्यताओं या सुरक्षा कारणों की वजह से इंसानों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ये पहाड़ हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति और आस्था का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि रोमांच की खोज करना। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 10 पहाड़ों के बारे में, जहां चढ़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है:
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7,570 मीटर Gangkhar Puensum ऊंचाई: यह भूटान और चीन की सीमा पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ब्ड (अछूता) पर्वत है। भूटान सरकार ने 2003 में 6000 मीटर से ऊपर के पहाड़ों पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन्हें देवताओं का निवास माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
6,993 मीटर Machapuchare ऊंचाई: नेपाल का यह पर्वत “फिशटेल माउंटेन” के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है। एकमात्र अभियान शिखर से पहले ही लौट आया था। इसके बाद नेपाल सरकार ने इसे पवित्र मानते हुए यहां चढ़ाई पर रोक लगा दी। (Photo Source: Pexels)
6,740 मीटर Kawagarbo ऊंचाई: चीन के मेली स्नो माउंटेन क्षेत्र में स्थित कावागार्बो पर 1991 में एक अभियान के दौरान 17 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने यहां चढ़ाई पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। (Photo Source: Pexels)
6,638 मीटर Mount Kailash ऊंचाई: माउंट कैलाश तिब्बत में स्थित एक पवित्र पर्वत है, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। बौद्ध, जैन और बोन धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के कारण यहां चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित है और श्रद्धालु केवल इसकी परिक्रमा करते हैं। (Photo Source: Pexels)
5,761 मीटर Mount Khumbila ऊंचाई: नेपाल का यह पर्वत शेरपा समुदाय के लिए बेहद पवित्र है और इसे उनके रक्षक देवता का निवास माना जाता है। इसी कारण यहां चढ़ाई करना पूरी तरह वर्जित है। (Photo Source: Pexels)
2,188 मीटर Shiprock ऊंचाई: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित शिपरॉक नवाजो जनजाति के लिए धार्मिक स्थल है। 1970 में एक दुर्घटना के बाद यहां चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि लोगों की सुरक्षा और सांस्कृतिक भावनाओं की रक्षा की जा सके। (Photo Source: Pexels)
2,170 मीटर Mount Banahaw ऊंचाई: फिलीपींस का यह पर्वत धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है। पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। (Photo Source: Pexels)
2,033 मीटर Mount Athos ऊंचाई: ग्रीस का माउंट एथोस एक मठीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां केवल अनुमति प्राप्त पुरुष तीर्थयात्रियों को ही प्रवेश मिलता है। महिलाओं का प्रवेश यहां पूरी तरह प्रतिबंधित है, और चढ़ाई भी सीमित है। (Photo Source: Pexels)
1,640 मीटर Mount Yamantau ऊंचाई: रूस का यह पर्वत एक अत्यंत गोपनीय सैन्य क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि यहां भूमिगत सुविधाएं मौजूद हैं, इसलिए आम लोगों के लिए यहां जाना और चढ़ाई करना पूरी तरह असंभव है। (Photo Source: Pexels)