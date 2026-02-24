3 /10

जिराफ की जीभ लगभग 2 फीट लंबी होती है

जिराफ की जीभ असाधारण रूप से लंबी होती है। जिराफ कंजर्वेशन फाउंडेशन (Giraffe Conservation Foundation), सैन डिएगो जू (San Diego Zoo) और नेशनल ज्योग्राफिक (National Geographic) के अनुसार, जिराफ की जीभ आमतौर पर 18 से 20 इंच (45–50 सेमी) लंबी होती है और कुछ मामलों में 22 इंच तक भी पहुंच सकती है। यह लंबी जीभ उन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती है। (Photo Source: Pexels)