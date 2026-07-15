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भारत में मानसून का इंतजार हर साल बेसब्री से किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां बारिश बेहद कम होती है। ये इलाके शुष्कऔर अर्ध-शुष्क जलवायु वाले हैं, जहां सालभर सूखा मौसम और कम वर्षा देखने को मिलती है। इसके बावजूद ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर, रेगिस्तानी नजारों और अनोखी संस्कृति के कारण देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं भारत की उन 10 जगहों के बारे में, जहां हर साल सबसे कम बारिश होती है। (Photo Source: Pexels)