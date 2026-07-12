1 /11

भारत केवल मसालों और विविध व्यंजनों का देश ही नहीं, बल्कि दुनिया को कई ऐसे स्वाद देने वाला देश भी है जो आज अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं। सदियों पहले भारतीय व्यापारी, प्रवासी और रसोइये अपने साथ देश के पारंपरिक व्यंजन भी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लेकर गए। समय के साथ इन व्यंजनों में स्थानीय स्वाद के अनुसार बदलाव हुए, लेकिन उनकी भारतीय पहचान आज भी कायम है। आइए जानते हैं ऐसे 10 लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के बारे में, जिनकी शुरुआत भारत से हुई और आज पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। (Photo Source: Pexels)