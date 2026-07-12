भारतीय खानपान का जलवा, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं ये 10 फूड्स
Famous Indian Dishes: भारतीय खानपान अपनी विविधता, स्वाद और मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सदियों से भारतीय व्यंजन सीमाओं को पार कर अलग-अलग देशों की रसोई तक पहुंचे और लोगों का दिल जीतते रहे। आज कई पारंपरिक भारतीय डिशेज वैश्विक पहचान बना चुकी हैं।
भारत केवल मसालों और विविध व्यंजनों का देश ही नहीं, बल्कि दुनिया को कई ऐसे स्वाद देने वाला देश भी है जो आज अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं। सदियों पहले भारतीय व्यापारी, प्रवासी और रसोइये अपने साथ देश के पारंपरिक व्यंजन भी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लेकर गए। समय के साथ इन व्यंजनों में स्थानीय स्वाद के अनुसार बदलाव हुए, लेकिन उनकी भारतीय पहचान आज भी कायम है। आइए जानते हैं ऐसे 10 लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के बारे में, जिनकी शुरुआत भारत से हुई और आज पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
बिरयानी हालांकि बिरयानी पर फारसी व्यंजनों का प्रभाव माना जाता है, लेकिन भारत में इसे अलग-अलग क्षेत्रों ने अपनी खास शैली में विकसित किया। हैदराबादी, लखनवी, कोलकाता और मलाबार बिरयानी अपने अनोखे स्वाद और मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों में बिरयानी बेहद लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
बटर चिकन बटर चिकन भारत के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। इसका जन्म दिल्ली में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद हुआ। बची हुई तंदूरी चिकन को सूखने से बचाने के लिए उसे मक्खन, क्रीम, टमाटर और मसालों की ग्रेवी में पकाया गया, जिससे यह स्वादिष्ट डिश तैयार हुई। आज बटर चिकन दुनिया के लगभग हर बड़े शहर के भारतीय रेस्तरां के मेन्यू में शामिल है। (Photo Source: Pexels)
डोसा दक्षिण भारत का कुरकुरा और स्वादिष्ट डोसा अब वैश्विक स्तर पर भी पसंद किया जाता है। चावल और दाल के खमीर उठे घोल से बनने वाला डोसा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ग्लूटेन-फ्री भी होता है। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हेल्दी फूड के रूप में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। (Photo Source: Pexels)
गुलाब जामुन गुलाब जामुन भारतीय मिठाइयों की पहचान बन चुका है। खोए या मिल्क सॉलिड्स से बने नरम गोले जब चाशनी में डुबोए जाते हैं, तो उनका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। दुनिया भर के भारतीय रेस्तरां में यह सबसे लोकप्रिय डेजर्ट्स में शामिल है। कई जगह इसे वनीला आइसक्रीम के साथ भी परोसा जाता है। (Photo Source: Pexels)
इडली दक्षिण भारत की पारंपरिक इडली आज दुनिया के सबसे हेल्दी खाद्य पदार्थों में गिनी जाती है। चावल और उड़द दाल के खमीर उठे घोल से बनने वाली इडली हल्की, पौष्टिक और आसानी से पचने वाली होती है। फर्मेंटेड फूड्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब इसे कई देशों में भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में अपनाया जा रहा है। (Photo Source: Pexels)
मैंगो लस्सी दही, दूध और पके हुए आम से तैयार मैंगो लस्सी भारत का बेहद लोकप्रिय पेय है। इसका मीठा और ठंडा स्वाद दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटक अक्सर भारतीय व्यंजनों के साथ सबसे पहले मैंगो लस्सी का स्वाद चखते हैं। आज यह कई देशों के कैफे और स्मूदी बार में भी उपलब्ध है। (Photo Source: Pexels)
मसाला चाय भारत में सुबह की शुरुआत अक्सर मसाला चाय से होती है। दूध, काली चाय, अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों से बनी यह चाय अब पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। विदेशों के कैफे में ‘चाय लाटे’ और अन्य आधुनिक रूपों में भी इसे परोसा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय रसोई में ही हैं। (Photo Source: Pexels)
नान नान भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है। तंदूर में पकने वाली यह मुलायम और हल्की चबाने वाली रोटी दुनिया भर में भारतीय करी के साथ पसंद की जाती है। आज कई देशों के सुपरमार्केट में रेडी-टू-ईट नान आसानी से उपलब्ध है। इसके गार्लिक, बटर और चीज़ जैसे कई आधुनिक संस्करण भी लोकप्रिय हैं। (Photo Source: Pexels)
तंदूरी चिकन मिट्टी के तंदूर में पकाया गया तंदूरी चिकन अपने धुएं वाले स्वाद और मसालेदार फ्लेवर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अब तंदूरी फ्लेवर का इस्तेमाल पिज्जा, सैंडविच, रैप्स और अन्य फ्यूजन व्यंजनों में भी किया जाने लगा है। (Photo Source: Pexels)
समोसा समोसा आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में गिना जाता है। मसालेदार आलू या अन्य भरावन से भरी यह कुरकुरी डिश भारत में बेहद पसंद की जाती है और अब ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्व सहित कई देशों में भी आसानी से मिल जाती है। अलग-अलग देशों में इसके स्वाद और भरावन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसकी भारतीय पहचान बरकरार है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: अगर आम पसंद है तो मैंगो शेक नहीं, इस बार ट्राई करें दुनिया के ये लाजवाब मैंगो डेजर्ट्स)