सिर्फ सांप और एनाकोंडा ही नहीं, अमेजन के ये छोटे जीव भी हैं बेहद खतरनाक, जानिए इनके बारे में
अमेजन रेनफॉरेस्ट सिर्फ विशाल एनाकोंडा, जगुआर और जहरीले सांपों का ही घर नहीं है, बल्कि यहां कई ऐसे छोटे जीव भी रहते हैं जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद ये जीव जहरीले डंक, विष और घातक बीमारियों के जरिए इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।
अमेजन रेनफॉरेस्ट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में विशाल एनाकोंडा, जगुआर, मगरमच्छ और जहरीले सांपों की तस्वीर उभरती है। लेकिन सच यह है कि इस घने जंगल के सबसे खतरनाक जीव अक्सर इतने छोटे होते हैं कि आपकी हथेली या उंगली पर भी समा सकते हैं। इनमें जहरीले मेंढक, दर्दनाक डंक मारने वाली चींटियां, खतरनाक मकड़ियां और कई ऐसे जीव शामिल हैं, जो इंसानों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन अमेज़न करीब 67 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों तक फैला है। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) के अनुसार, अमेजन में दुनिया की लगभग 10 प्रतिशत ज्ञात बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। आइए जानते हैं अमेजन के उन 10 छोटे लेकिन बेहद खतरनाक जीवों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
अमेजन के मच्छर आकार में छोटे होने के बावजूद मच्छर दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का छिपा हुआ कारण माने जाते हैं। ये खुद नहीं मारते, लेकिन मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। अमेजन क्षेत्र में इनका खतरा काफी अधिक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
असैसिन बग इसे किसिंग बग भी कहा जाता है। यह इंसानों का खून चूसता है और चागास रोग फैलाने वाले परजीवी का वाहक हो सकता है। यह अक्सर सोते समय चेहरे के आसपास काटता है। हालांकि संक्रमण तभी फैलता है जब संक्रमित कीड़े का मल घाव या आंख, नाक जैसी झिल्लियों के संपर्क में आ जाए। (Photo Source: Pexels)
ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर यह मकड़ी जाल में छिपने के बजाय रात में जंगल की जमीन पर घूमती रहती है। लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी यह मकड़ी बेहद जहरीली होती है। इसका विष तेज दर्द, बल्ड प्रेशर बढ़ने और सांस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति खतरनाक हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
बुलेट एंट अगर आपको लगता है कि चींटियां नुकसान नहीं पहुंचातीं, तो अमेजन की बुलेट एंट आपकी सोच बदल सकती है। लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी यह चींटी अपने बेहद दर्दनाक डंक के लिए मशहूर है। इसका डंक इतना तीव्र होता है कि पीड़ित इसकी तुलना गोली लगने जैसी पीड़ा से करते हैं। इसी वजह से इसका नाम ‘बुलेट एंट’ पड़ा। (Photo Source: Pexels)
कैंडिरू कैंडिरू अमेजन की सबसे चर्चित छोटी मछलियों में से एक है। यह एक पैरासिटिक कैटफिश है और केवल कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं, हालांकि इंसानों से जुड़े असली मामले बेहद दुर्लभ हैं। फिर भी यह अमेजन की सबसे रहस्यमयी मछलियों में गिनी जाती है। (Photo Source: Pexels)
इलेक्ट्रिक ईल नाम में ईल होने के बावजूद यह असल में नाइफफिश की एक प्रजाति है। यह अपने शरीर से सैकड़ों वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है, जिससे शिकार तुरंत बेहोश हो सकता है। बड़े इलेक्ट्रिक ईल इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
फायर एंट्स कुछ मिलीमीटर लंबी फायर एंट्स बेहद आक्रामक होती हैं। खतरा महसूस होने पर ये झुंड में हमला करती हैं। इनके डंक से तेज जलन और दर्द होता है। जिन लोगों को एलर्जी होती है, उनके लिए कई डंक एक साथ लगना जानलेवा एनाफिलैक्टिक रिएक्शन का कारण बन सकता है। (Photo Source: Pexels)
जायंट वॉटर बग हालांकि इसके नाम में ‘जायंट’ शब्द है, लेकिन अधिकांश प्रजातियां 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। यह पानी में रहने वाला शिकारी कीट है, जो मछलियों, मेंढकों और अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका काटना बेहद दर्दनाक होता है, इसलिए इसे कई जगह टो-बाइटर भी कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)
पिरान्हा पिरान्हा मछली आमतौर पर 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके तेज दांत और मजबूत जबड़े इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। हालांकि फिल्मों में दिखाए जाने जितने मानव हमले आम नहीं हैं, फिर भी यह छोटी मछली अपने शिकार को तेजी से घायल कर सकती है। (Photo Source: Pexels)
पॉइजन डार्ट फ्रॉग पॉइजन डार्ट फ्रॉग अमेजन के सबसे जहरीले जीवों में गिना जाता है। इसकी लंबाई केवल 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाला विष बेहद घातक होता है। खासकर गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग का जहर बैट्राकोटॉक्सिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक विषों में से एक माना जाता है। इसके चमकीले नीले, पीले, नारंगी और हरे रंग जितने आकर्षक दिखते हैं, उतना ही इससे दूर रहना सुरक्षित होता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: मानसून में मोरों की खूबसूरती का दीदार कराएंगी भारत की ये शानदार लोकेशन, इन जगहों का करें रुख)