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अमेजन रेनफॉरेस्ट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में विशाल एनाकोंडा, जगुआर, मगरमच्छ और जहरीले सांपों की तस्वीर उभरती है। लेकिन सच यह है कि इस घने जंगल के सबसे खतरनाक जीव अक्सर इतने छोटे होते हैं कि आपकी हथेली या उंगली पर भी समा सकते हैं। इनमें जहरीले मेंढक, दर्दनाक डंक मारने वाली चींटियां, खतरनाक मकड़ियां और कई ऐसे जीव शामिल हैं, जो इंसानों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। (Photo Source: Pexels)