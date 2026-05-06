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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद सियासी माहौल गरम है। तृणमूल कांग्रेस की हार के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी पद नहीं छोड़ता, तो क्या होता है? और राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? (Express Photo)