15 /16

इस संघर्ष का असर वैश्विक बाजारों और निवेशकों पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चैन पर भी इसका असर पड़ सकता है। यह संघर्ष ऐसे समय में हुआ है जब पहले से ही मध्य पूर्व में अस्थिरता बनी हुई है। क्षेत्र में कई देशों के बीच तनाव और संघर्ष पहले से जारी हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। (Photo Source: AP)