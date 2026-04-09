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पहली बार वोट देने वालों के लिए खास मददगार

पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और बुजुर्गों के लिए यह रोबोट काफी मददगार साबित हुआ। इसकी आसान भाषा और फ्रेंडली अंदाज ने मतदान प्रक्रिया को कम जटिल और ज्यादा सहज बना दिया। कई युवा वोटर्स रोबोट के साथ बातचीत करते और तस्वीरें लेते नजर आए, जिससे मतदान केंद्र का माहौल हल्का और इंटरैक्टिव बन गया। (PTI Photo)