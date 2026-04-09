Puducherry Elections 2026: लहंगा पहने रोबोट ‘नीला’ ने वोटर्स का किया स्वागत, मतदान में दिखा टेक्नोलॉजी का नया रंग, देखें तस्वीरें
Robot Nila: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान जहां एक ओर AI रोबोट ‘नीला’ ने मतदान केंद्रों पर वोटर्स का स्वागत कर तकनीक का नया रंग जोड़ा, वहीं दूसरी ओर नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक सभी ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार मतदान का माहौल कुछ अलग ही नजर आया। जहां आमतौर पर पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें और गंभीर माहौल देखने को मिलता है, वहीं इस बार एक प्यारा सा ह्यूमनॉइड रोबोट ‘नीला’ वोटर्स का स्वागत करता दिखा। VOC गवर्नमेंट स्कूल स्थित एक मतदान केंद्र पर तैनात यह रोबोट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। (PTI Photo)
रोबोट ‘नीला’ ने कैसे बनाया मतदान खास? रोबोट ‘नीला’ को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह लोगों से बातचीत कर सके और उन्हें जरूरी जानकारी दे सके। पारंपरिक भारतीय लुक, लहंगा पहनकर और हाथ में फूलों की टोकरी लिए नीला ने मतदान केंद्र पर आने वाले लोगों का स्वागत किया। (ANI Photo)
यह रोबोट वोटर्स को एंट्री पर ग्रीट करता है, पोलिंग बूथ के अंदर दिशा-निर्देश देता है, मतदान प्रक्रिया से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब देता है, भीड़ और कंफ्यूजन को कम करने में मदद करता है। (ANI Photo)
पहली बार वोट देने वालों के लिए खास मददगार पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और बुजुर्गों के लिए यह रोबोट काफी मददगार साबित हुआ। इसकी आसान भाषा और फ्रेंडली अंदाज ने मतदान प्रक्रिया को कम जटिल और ज्यादा सहज बना दिया। कई युवा वोटर्स रोबोट के साथ बातचीत करते और तस्वीरें लेते नजर आए, जिससे मतदान केंद्र का माहौल हल्का और इंटरैक्टिव बन गया। (PTI Photo)
क्यों किया गया रोबोट का इस्तेमाल? चुनाव अधिकारियों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम, व्यवस्थित और आकर्षक बनाना है। रोबोट ‘नीला’ जैसे AI आधारित सिस्टम पोलिंग स्टाफ का काम कम करते हैं, बेसिक जानकारी देने का जिम्मा संभालते हैं, और लोगों को बिना झिझक वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। (ANI Photo)
क्या रोबोट इंसानों की जगह ले रहा है? नहीं, रोबोट ‘नीला’ केवल एक सपोर्ट सिस्टम है। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह मानव अधिकारियों के नियंत्रण में ही रहती है। रोबोट सिर्फ गाइड और हेल्पर की भूमिका निभाता है। (PTI Photo)
टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र का संगम रोबोट ‘नीला’ की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि अब टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बन रही है। यह न सिर्फ लोगों के अनुभव को बेहतर बना रही है, बल्कि मतदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी अधिक आसान और आकर्षक बना रही है। (PTI Photo)
नेताओं ने दिखाया लोकतंत्र में विश्वास चुनाव के दौरान कई प्रमुख नेताओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन और पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने भी वोट डालकर नागरिकों से अपने अधिकार का उपयोग करने की अपील की। (ANI Photo)
पुडुचेरी बीजेपी अध्यक्ष वी. पी. रामलिंगम ने राजभवन क्षेत्र से मतदान किया और अपनी भागीदारी दर्ज कराई। विधानसभा में विपक्ष के नेता और डीएमके उम्मीदवार आर. शिवा ने विलियनूर सीट से मतदान किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। (PTI Photo)