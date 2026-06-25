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दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला बुधवार शाम दो शक्तिशाली भूकंपों की चपेट में आ गया। कुछ ही सेकंड के अंतराल पर आए इन भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लोगों में दहशत फैल गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि इसके कुछ ही क्षण बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। (AP Photo)