वेनेजुएला में डबल भूकंप से दहशत, दीवारें ढहीं, सड़कें फटीं, लोग रातभर रहे बाहर, सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट
Venezuela Earthquake 2026: राजधानी कराकस में कई इमारतों की दीवारें ढह गईं और धूल के गुबार उठते दिखाई दिए। भूकंप के झटकों से घबराए लोग घंटों तक सड़कों पर रहे। कई इलाकों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हुए। भूकंप के झटके वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया और ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक महसूस किए…
दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला बुधवार शाम दो शक्तिशाली भूकंपों की चपेट में आ गया। कुछ ही सेकंड के अंतराल पर आए इन भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लोगों में दहशत फैल गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि इसके कुछ ही क्षण बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। (AP Photo)
दोनों भूकंपों का केंद्र देश के कैरेबियाई तट के पास स्थित था। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि राजधानी कराकस समेत कई प्रमुख शहरों में इमारतें हिलने लगीं और लोग जान बचाने के लिए घरों, कार्यालयों और दुकानों से बाहर निकल आए। (AP Photo)
कराकस के कई इलाकों में इमारतों की दीवारें ढह गईं। कुछ जगहों पर पूरी दीवार गिरने से घरों के अंदर का सामान सड़क से दिखाई देने लगा। धूल के गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखे गए। (AP Photo)
हालात की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। उन्होंने नागरिकों से शांत रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।(AP Photo)
सरकार ने अभी तक मृतकों और घायलों की पूरी संख्या जारी नहीं की है, लेकिन राष्ट्रपति ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और राहत कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है। (AP Photo)
भूकंप के बाद देशभर के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्यकर्मियों को तत्काल ड्यूटी पर लौटने और संभावित घायलों के उपचार के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।(AP Photo)
फाल्कोन राज्य के गवर्नर विक्टर क्लार्क ने बताया कि दर्जनों लोग घायल हुए हैं और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग घंटों तक मलबे में फंसे रहे। (AP Photo)
भूकंप के कारण वेनेजुएला के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक साइमन बोलिवार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी नुकसान पहुंचा। सुरक्षा कारणों से इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। (AP Photo)
प्रशासन ने एहतियातन कई स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को भी कुछ दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। (AP Photo)
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झटके इतने तेज थे कि लोग चल तक नहीं पा रहे थे। कई इमारतों में रखा सामान गिर गया और बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। (AP Photo)
भूकंप के बाद राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गया। इससे लोगों के लिए अपने परिजनों से संपर्क करना मुश्किल हो गया और चिंता का माहौल बन गया। (AP Photo)
वेनेजुएला के गृह मंत्री डिओसदादो काबेलो ने बताया कि कई राज्यों में झटके महसूस किए गए। उन्होंने लोगों से खुले स्थानों पर रहने और आफ्टरशॉक्स के प्रति सतर्क रहने की अपील की। (AP Photo)
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम गहराई वाले भूकंप अधिक विनाशकारी साबित होते हैं। इन दोनों भूकंपों की गहराई भी अपेक्षाकृत कम थी, जिसके कारण व्यापक नुकसान हुआ। (AP Photo)
भूकंप का असर केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देश कोलंबिया और ब्राजील के कई हिस्सों में भी तेज झटके महसूस किए गए। (AP Photo)
ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के कई शहरों में इमारतों को खाली कराया गया। अधिकारियों ने लोगों से ऊंची इमारतों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी। (AP Photo)
भूकंप के बाद कैरेबियाई क्षेत्र के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी चेतावनी भी जारी की गई। हालांकि बाद में कुछ क्षेत्रों में खतरा कम होने पर चेतावनी वापस ले ली गई। (AP Photo)
सोशल मीडिया पर भूकंप से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में सड़कों में पड़ी दरारें, क्षतिग्रस्त इमारतें और भयभीत लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। (AP Photo)
अंतरराष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने वेनेजुएला के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। कई नेताओं ने प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना और सहायता की पेशकश की है। (AP Photo)
वैज्ञानिकों के अनुसार वेनेजुएला में इतने शक्तिशाली भूकंप अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। हालांकि देश कई फॉल्ट लाइनों के निकट स्थित है, फिर भी यहां इस स्तर की भूकंपीय गतिविधि कम देखने को मिलती है। (AP Photo)