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‘मेलोडी’ मोमेंट: “वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंटरनेट”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर चर्चा में रही। दोनों नेताओं के मिलने पर मेलोनी ने कहा, ‘आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा।’ इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों की सोशल मीडिया लोकप्रियता का जिक्र किया। इस पर मेलोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंटरनेट।’ यानी ‘हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस कपल हैं।’ सोशल मीडिया पर पहले से लोकप्रिय ‘Melodi’ (Meloni + Modi) ट्रेंड को इस बयान ने और हवा दे दी।(Photo Source: PTI)