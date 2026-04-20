तमिलनाडु के विरुधुनगर पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 23 मजदूरों की दर्दनाक मौत, घटना के बाद सामने आई दर्दनाक तस्वीरें
Virudhunagar Firecracker Blast: घटना के समय फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि फैक्ट्री के कई कमरे पूरी तरह तबाह हो गए और आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है।
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में कम से कम 23 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। (ANI Photo)
यह विस्फोट कटनारपट्टी गांव में स्थित ‘वनजा’ नामक पटाखा निर्माण इकाई में हुआ, जो मुथुमणिक्कम नामक व्यक्ति के स्वामित्व में बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, फैक्ट्री के पास पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) से लाइसेंस था, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा होना कई खामियों की ओर इशारा करता है। (PTI Photo)
बताया जा रहा है कि घटना के समय फैक्ट्री परिसर में 50 से 100 के बीच मजदूर काम कर रहे थे। विस्फोट दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब मजदूर कच्चे माल को संभालने और पटाखों के अंतिम निर्माण कार्य में जुटे थे। आशंका है कि विस्फोट की शुरुआत फैक्ट्री के फ्रंट वेरांडा क्षेत्र से हुई। (PTI Photo)
धमाका इतना शक्तिशाली था कि कम से कम तीन से चार कमरे पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए और आसपास की कई इमारतें भी धराशायी हो गईं। कई शव इतने बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन को मृतकों की पहचान करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। (PTI Photo)
हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत विरुधुनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ को 60 प्रतिशत तक जलने की चोटें आई हैं। (PTI Photo)
राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विस्फोट के बाद भी लगातार पटाखे फटते रहे, जिससे आग बुझाने और मलबा हटाने का काम बाधित हुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। (PTI Photo)
स्थिति और गंभीर तब हो गई जब शाम करीब 7 बजे एक और विस्फोट हुआ, जिसमें बचाव कार्य में लगे पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और फायर सर्विस के कर्मचारी भी घायल हो गए। इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। (PTI Photo)
इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मृतकों के परिजन अस्पताल और घटनास्थल के बाहर भारी संख्या में मौजूद हैं। प्रशासन ने मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम शुरू कर दिया है और अधिकांश की पहचान की जा चुकी है। (PTI Photo)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्रीएम के स्टालिन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो मंत्रियों को मौके पर भेजकर हालात की निगरानी करने को कहा है। (ANI Photo)
देश के अन्य बड़े नेताओं ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाडरा ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। (PTI Photo)
विपक्ष ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार के कार्यकाल में इस तरह के हादसे बढ़ गए हैं और सुरक्षा उपायों में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। (ANI Photo)
गौरतलब है कि हाल के दिनों में इसी जिले में एक और पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें चार लोगों की जान गई थी। लगातार हो रहे ऐसे हादसे यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा मानकों के पालन में कहीं न कहीं बड़ी चूक हो रही है। (PTI Photo)
यह घटना न सिर्फ एक औद्योगिक त्रासदी है, बल्कि यह उन मजदूरों की भी कहानी है जो रोजी-रोटी के लिए जोखिम भरे काम करने को मजबूर हैं। अब जरूरत है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां सख्त कदम उठाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। (PTI Photo)