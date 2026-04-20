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देश के अन्य बड़े नेताओं ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाडरा ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। (PTI Photo)