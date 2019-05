Updated on May 22, 2019 11:40 am

1 / 7 दुनिया में ऐसे कई राजा हुए हैं जिनकी राजशाही की चर्चाएं दूर-दूर तक रहीं। कईयों की तो अजीबो-गरीब शौक और आदतें ही उनको दूसरे राजाओं से काफी अलग करती थी। अफ्रीकी देश स्वाजिलैंड के ऐसे ही राजा मस्वति-III हैं। उनके शौक और राजशाही को लेकर इस वक्त यह देश काफी चर्चा में है। यहां की लगभग 63 फीसदी आबादी गरीबी में जीती है लेकिन यहां के राजा मस्वति-III की जिंदगी काफी रंगीन है। उनकी कुल 14 पत्नियां हैं। राजा के आदेश को भी जानकर आप तो हैरान ही रह जाएंगें कि यहां के लोगों को कम से कम दो पत्नियां रखना ही है। ऐसा नहीं होने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि दो पत्नियां रखने वाली बात की अभी चर्चाएं चल रही हैं। इस देश में बहुविवाह बैध है। राजा के पत्नी चुनने का भी अजीबो-गरीब तरीका है। स्वाजिलैंड में हर साल रीड डांस नाम की सेरेमनी होती है। और इसमें कई हजार वर्जिन लड़कियों को हिस्सा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है। इन्हीं लड़कियों में से राजा अपने लिए अपनी पत्नी का चुनाव करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा की राजशाही कैसी है और यहां की प्रजा से अपने आदेशों का पालन कैसे करवाता है।

2 / 7 राजा के पत्नी चुनने के तरीके पर लोग काफी विरोध भी कर चुके हैं।

3 / 7 राजा की कुल 15 पत्नियां थीं। एक की मौत हो गई थी। माना जाता है कि उसने आत्महत्या की थी।

4 / 7 राजा मस्वति-III के कुल 25 बच्चे हैं।

5 / 7 स्वाजिलैंड दक्षिणी अफ्रीका का एक राजशाही इलाका है। यह करीब 13 लाख लोगों की आबादी वाला शहर है।

6 / 7 राजा मस्वति- III खुली छाती में लड़कियों से परेड करवाता है।