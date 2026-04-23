3 /15

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने चेन्नई के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। स्टालिन इस चुनाव में दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। (PTI Photo)