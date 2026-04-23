Tamil Nadu Election 2026: स्टालिन, विजय, रजनीकांत समेत कई दिग्गजों ने किया मतदान, वोटरों में दिखा जबरदस्त उत्साह
Tamil Nadu Polls 2026: इस अहम चुनाव में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता 234 सीटों पर किस्मत आजमा रहे 4,023 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे, जिनका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है।
Updated: April 23, 2026 12:38 IST
तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस अहम चुनाव में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता 234 सीटों पर खड़े 4,023 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। (PTI Photo)
वहीं वोटरों को लुभाने के प्रयासों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। मुख्य मुकाबला डीएमके (DMK) के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस और एआईएडीएमके (AIADMK) के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। (PTI Photo)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने चेन्नई के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। स्टालिन इस चुनाव में दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। (PTI Photo)
उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी सीट से मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने भी स्याही लगी उंगली दिखाकर जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस चुनाव में उनकी भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। (PTI Photo)
एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी के. पलानीस्वामी ने सलेम जिले के एडप्पडी क्षेत्र में मतदान किया। वे इस बार सत्ता में वापसी के लिए जोरदार अभियान चला रहे हैं और चुनावी मैदान में डीएमके को कड़ी चुनौती दे रहे हैं।(PTI Photo)
कांग्रेस के तमिलनाडु अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई ने कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबदूर विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला। (PTI Photo)
बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी सलिग्रामम स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। (PTI Photo)
तमिलनाडु के मंत्री के. एन. नेहरू तिरुचिरापल्ली के थिल्लई नगर स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। (PTI Photo)
तमिलागा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख और एक्टर विजय ने चेन्नई में मतदान किया। वे तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके राजनीति में आने से इस बार चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। (PTI Photo)
सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई में मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने मतदान के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोगों से भी वोट डालने की अपील की। (PTI Photo)
एक्टर कमल हासन और उनकी बेटी श्रुति हासन ने भी चेन्नई में मतदान किया। दोनों ने साथ में वोट डालने के बाद लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने पर खुशी जताई। (PTI Photo)
एक्टर अजित कुमार ने भी चेन्नई में मतदान किया और अपनी उंगली पर स्याही दिखाते हुए लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया। (PTI Photo)
Cएक्टर धनुष ने चेन्नई में मतदान किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। (PTI Photo)
नागरकोइल सहित राज्य के कई हिस्सों में आम मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखा गया। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े नजर आए और वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। (PTI Photo)