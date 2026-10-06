‘वोट चोरी’ के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्ष, राहुल-प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में, देखें तस्वीरें
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। आकाशवाणी भवन में घंटों चले धरने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
October 6, 2026 22:27 IST
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद नेता आकाशवाणी भवन परिसर में ही धरने पर बैठ गए। (ANI Photo)
करीब आठ घंटे तक चले धरने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग के खिलाफ ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर प्रदर्शन करने से रोका गया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए। (Express Photo by Gajendra Yadav)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी एक बड़ी पुलिस बस की खिड़की से बाहर दिखाई दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान आकाशवाणी भवन परिसर से बाहर जाते नजर आए, जबकि राहुल गांधी पुलिस वाहन के अंदर ही मौजूद थे। कांग्रेस के मुताबिक, राहुल गांधी को उत्तर दिल्ली स्थित किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन ले जाया गया। (Express Photo by Gajendra Yadav)
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वह आकाशवाणी भवन परिसर में करीब आठ घंटे तक चले धरने में शामिल थीं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर एक वैन में बैठाया। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करने की मांग की थी। (Express Photo by Gajendra Yadav)
कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वह अन्य विपक्षी नेताओं के साथ आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठे थे। पुलिस द्वारा नेताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद प्रदर्शन काफी देर तक परिसर में ही चलता रहा। (PTI Photo)
कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वह चुनाव आयोग के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस ने अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी मौके से हटाया। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे। (PTI Photo)
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वह भी आकाशवाणी भवन परिसर में चल रहे धरने में शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जाने से रोकने के बाद कई नेताओं को हिरासत में लिया। (PTI Photo)
तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नेता डेरेक ओ’ब्रायन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वह भी आकाशवाणी भवन परिसर में आठ घंटे से अधिक समय तक चले धरने में शामिल थे। उन्हें चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। (PTI Photo)
कांग्रेस ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हिरासत में लेकर एक वैन में बैठाया गया। विपक्षी नेता चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहे थे। (ANI Video Grab)