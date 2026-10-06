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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी एक बड़ी पुलिस बस की खिड़की से बाहर दिखाई दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान आकाशवाणी भवन परिसर से बाहर जाते नजर आए, जबकि राहुल गांधी पुलिस वाहन के अंदर ही मौजूद थे। कांग्रेस के मुताबिक, राहुल गांधी को उत्तर दिल्ली स्थित किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन ले जाया गया। (Express Photo by Gajendra Yadav)