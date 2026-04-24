AAP को अलविदा कह BJP का थामा दामन, जानें राघव चड्ढा का सियासी सफर
राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर काफी तेजी से आगे बढ़ा है- एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर राज्यसभा सांसद और अब बीजेपी के नेता बनने तक। AAP से BJP में उनका जाना न केवल उनके करियर का बड़ा मोड़ है, बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिल…
भारतीय राजनीति में 24 अप्रैल 2026 का दिन एक बड़े घटनाक्रम के रूप में सामने आया, जब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया। उनके साथ राज्यसभा के कई अन्य सांसदों ने भी पार्टी बदली, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। आइए जानते हैं उनके अब तक के राजनीतिक सफर की पूरी टाइमलाइन। (PTI Photo)
शुरुआती जीवन और शिक्षा राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक किया। आगे चलकर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वे डेलॉइट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। (PTI Photo)
2012: AAP के साथ राजनीतिक शुरुआतराघव चड्ढा ने 2012 में AAP के गठन के साथ ही अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में अहम भूमिका निभाई। यही उनका पहला बड़ा राजनीतिक काम था। बाद में वे पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। (ANI Photo)
2015-2018: पार्टी में अहम जिम्मेदारियां 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP की भारी जीत के बाद, मात्र 26 साल की उम्र में चड्ढा को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया, हालांकि 2018 में गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी। (ANI Photo)
2019-2020: चुनावी राजनीति में एंट्री 2019 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन रमेश बिधूड़ी से हार गए। इसके बाद 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बने। जीत के बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने पानी से जुड़े मुद्दों पर काम किया। (PTI Photo)
2022: राज्यसभा में एंट्री 2022 में पंजाब विधानसभा के जरिए वे राज्यसभा सांसद बने और देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में शामिल हुए। उन्हें संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने AAP के पंजाब और गुजरात चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (ANI Photo)
2023: पार्टी के भीतर बढ़ती जिम्मेदारियां जब संजय सिंह न्यायिक हिरासत में थे, तब चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का अंतरिम नेता बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नियमों के चलते यह संभव नहीं हो पाया। पंजाब में भगवंत मान ने उन्हें एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी बनाया। (ANI Photo)
2024-2026: संसद में सक्रियता और विवाद राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान चड्ढा ने छात्रों और गिग वर्कर्स के मुद्दों को जोर-शोर से उठाया। उनके भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए और युवाओं के बीच उन्हें सराहना मिली। (ANI Photo)
हालांकि, 2026 में AAP के भीतर उनके रुख को लेकर सवाल उठने लगे। 2 अप्रैल 2026 को पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, जिससे उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गईं। (PTI Photo)