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शुरुआती जीवन और शिक्षा

राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक किया। आगे चलकर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वे डेलॉइट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। (PTI Photo)