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हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ वर्ष में एक बार श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा को भगवान का अपनी मौसी के घर जाने का प्रतीक माना जाता है। तीनों देवता नौ दिनों तक गुंडिचा मंदिर में विराजमान रहेंगे और 24 जुलाई को ‘बहुदा यात्रा’ के साथ वापस श्रीमंदिर लौटेंगे। (PTI Photo)