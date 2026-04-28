गंगटोक में पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खेला फुटबॉल, दिखा अलग अंदाज, तस्वीरें हुईं वायरल

पूर्वोत्तर भारत में फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में यह खेल बेहद लोकप्रिय है। यह क्षेत्र देश की आबादी का छोटा हिस्सा होने के बावजूद, भारतीय फुटबॉल को बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी देता है।