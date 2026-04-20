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नई दिल्ली में सोमवार को भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग का भव्य स्वागत किया गया। उनका यह तीन दिवसीय राजकीय दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। (PTI Photo)