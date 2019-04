1 / 6

RACE, De dana dan, one two three जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी काफी लंबे समय से ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हैं। हालांकि उन्हें लाइमलाइट में रहना बखूबी आता है। हाल ही में समीरा ने फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह काफी बोल्ड लुक में दिख रही हैं। मोनोकनी पहन पूल में तैर रहीं समीरा अपना बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं। स्वीमिंग पूल में समीरा का यह चिलिंग अंदाज हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक इंस्पिरेशन है। वह आए दिन ही अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही समीरा ने लैक्मे फैशन वीक 2019 में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्हें वजन के लिए ट्रोल किया गया था। ट्रोल्स को करारा जवाब देने के लिए समीरा आए दिन ही अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। (All pics- Sameera reddy Instagram)