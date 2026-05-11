सोमनाथ मंदिर के 75वें स्थापना उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी, ध्वजारोहण और महापूजा में लिया हिस्सा, देखें तस्वीरें
Somnath Amrut Mahotsav: सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भारतीय सभ्यता, आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और यह मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 11 मई 2026 को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। यह विशेष आयोजन मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। (PTI Photo)
सोमनाथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर उनका अभिवादन करते नजर आए। लोगों ने हाथों में तिरंगा और भाजपा के झंडे थाम रखे थे, जबकि कई स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री ने मंदिर पहुंचने से पहले शहर में रोड शो किया, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए। हेलिपैड से वीर हमीरजी सर्कल तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लोगों ने मोदी के काफिले पर फूल बरसाए और जयकारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। (PTI Photo)
सोमनाथ मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और विशेष ‘महापूजा’, ‘अभिषेक’ तथा ‘ध्वजारोहण’ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच पूजा संपन्न हुई, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। (PTI Photo)
सोमनाथ अमृत महोत्सव मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वर्ष 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पुनर्स्थापित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक बताया। (PTI Photo)
अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, आत्मसम्मान और पुनर्निर्माण की भावना का जीवंत उदाहरण है। मंदिर ने इतिहास में कई आक्रमण झेले, लेकिन हर बार देशवासियों की श्रद्धा और संकल्प ने इसे फिर से खड़ा किया। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया, जो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने की याद में तैयार किए गए हैं। इस पहल को देश की सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। (PTI Photo)
इस भव्य आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का विशेष हवाई प्रदर्शन भी रहा। छह हॉक एमके-132 विमानों ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर समन्वित करतब दिखाकर उपस्थित श्रद्धालुओं और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। (PTI Photo)
सोमनाथ मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। मंदिर के आसपास राष्ट्रीय ध्वज, पुष्प सज्जा और रोशनी से पूरे क्षेत्र को भव्य रूप दिया गया। देशभर से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए आयोजन की शोभा बढ़ाई। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा से पहले एक लेख भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक और सभ्यतागत महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ की यात्रा भारत की ‘विध्वंस से सृजन’ की प्रेरक कहानी को दर्शाती है। (PTI Photo)
गुजरात सरकार और स्थानीय प्रशासन ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर व्यापक सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था की थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कलाकार और गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल हुए, जिससे यह आयोजन राज्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों में से एक बन गया। (PTI Photo)