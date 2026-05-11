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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 11 मई 2026 को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। यह विशेष आयोजन मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। (PTI Photo)