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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल को कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी मठ में स्थित श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और परिसर के अन्य धार्मिक स्थलों का भी दर्शन किया। यह भव्य मंदिर आध्यात्मिक गुरु और 71वें पीठाधीश्वर श्री बालगंगाधरनाथ स्वामीजी की स्मृति में बनाया गया है। (PTI Photo)