कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी मठ में पीएम मोदी ने किया श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन, देखें तस्वीरें
Guru Bhairavaikya Mandira: 15 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या जिले स्थित आदिचुंचनागिरी मठ में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक महान संत की विरासत और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल को कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी मठ में स्थित श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और परिसर के अन्य धार्मिक स्थलों का भी दर्शन किया। यह भव्य मंदिर आध्यात्मिक गुरु और 71वें पीठाधीश्वर श्री बालगंगाधरनाथ स्वामीजी की स्मृति में बनाया गया है। (PTI Photo)
यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सेवा, संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा का प्रतीक भी है। चलिए जानते हैं इस मंदिर और उद्घाटन से जुड़ी दिलचस्प बातें-
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गुरु की स्मृति में बना भव्य स्मारक श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर एक गद्दी (स्मारक स्थल) है, जिसे स्वामीजी के जीवन और उनके योगदान को समर्पित किया गया है। श्री बालगंगाधरनाथ स्वामीजी अपने सामाजिक कार्यों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाने जाते थे। (PTI Photo)
पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला की झलक मंदिर को द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बनाया गया है, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों की पहचान है। इसकी संरचना प्राचीन परंपराओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ती है। (PTI Photo)
नाथ संप्रदाय से जुड़ा आध्यात्मिक केंद्र यह मठ नाथ संप्रदाय से संबंधित है, जो भगवान शिव की उपासना, योग और तपस्या पर आधारित एक प्राचीन परंपरा है। (ANI Photo)
पौराणिक महत्व वाला क्षेत्र आदिचुंचनगिरि क्षेत्र में स्थित ज्वाला पीठ के बारे में मान्यता है कि यहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। पीएम मोदी ने यहां पूजा-अर्चना भी की। (ANI Photo)
प्रकृति और वन्यजीवों का अनोखा संगम यह मंदिर परिसर न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी खास है। यहां मोर संरक्षण क्षेत्र मौजूद है, जो इसे भारत के चुनिंदा मंदिर परिसरों में शामिल करता है जहां वन्यजीव सुरक्षित रहते हैं। (ANI Photo)
शिक्षा और समाज सेवा का केंद्र आदिचुंचनगिरी मठ लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहा है। यह मठ सैकड़ों स्कूल, कॉलेज और अस्पताल संचालित करता है। (PTI Photo)
पुस्तक का भी हुआ विमोचन इस अवसर पर पीएम मोदी ने एच. डी. देवे गौड़ा के साथ मिलकर ‘सौंदर्य लहरी और शिव महिम्न स्तोत्रम्’ पुस्तक का विमोचन भी किया। (ANI Photo)
आधुनिकता और परंपरा का मेल मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन इसकी आत्मा पारंपरिक धार्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। यह दिखाता है कि कैसे भारत के धार्मिक संस्थान समय के साथ बदलते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। (PTI Photo)
गुरु-शिष्य परंपरा का प्रतीक यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि गुरु-शिष्य परंपरा, सेवा भावना और आध्यात्मिक जीवन शैली का जीवंत उदाहरण है। (PTI Photo)