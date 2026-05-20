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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर औपचारिक सम्मान के बाद भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और इटली के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली मानी जा रही है। (PTI Photo)