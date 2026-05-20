रोम पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, कोलोसियम में जॉर्जिया मेलोनी से की खास मुलाकात, ‘Melodi’ मोमेंट हुआ वायरल
PM Modi in Italy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के आगमन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके साथ एक सेल्फी शेयर की।
Updated: May 20, 2026 12:21 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर औपचारिक सम्मान के बाद भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और इटली के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली मानी जा रही है। (PTI Photo)
इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, “Welcome to Rome, my friend!” यानी “रोम में आपका स्वागत है, मेरे मित्र।” (Photo Source: @GiorgiaMeloni/X)
दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सामने आई तस्वीरों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ताना केमिस्ट्री को लेकर इंटरनेट पर पहले से लोकप्रिय “Melodi” हैशटैग फिर ट्रेंड करने लगा। (Photo Source: @narendramodi/X)
प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रोम यात्रा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर करने और ऐतिहासिक कोलोसियम घूमने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। (Photo Source: @narendramodi/X)
कोलोसियम के सामने ली गई दोनों नेताओं की तस्वीरें खास आकर्षण का केंद्र बनीं। रात की रोशनी में जगमगाते इस ऐतिहासिक स्थल पर पीएम मोदी और मेलोनी की तस्वीरों को लाखों लोग सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। (Photo Source: @narendramodi/X)
सके साथ ही पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट की। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर धन्यवाद देते हुए लिखा, “Thank you for the gift.” इस अनोखे गिफ्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है और दोनों नेताओं की दोस्ती के साथ भारत-इटली संबंधों की गर्मजोशी को भी दर्शाया है।
बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की यह इटली की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। हालांकि इससे पहले वे 2024 में G7 शिखर सम्मेलन और उससे पहले G20 बैठक के लिए इटली जा चुके हैं। (PTI Photo)
इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी बुधवार को रोम के ऐतिहासिक ‘विला डोरिया पैम्फिली’ में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें भारत-इटली संबंधों को ‘स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ तक बढ़ाने पर चर्चा होगी। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य फोकस भारत-इटली सहयोग को और मजबूत करना है, खासकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) परियोजना को लेकर। (PTI Photo)
IMEC एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार गलियारा है, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत, अरब क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। (PTI Photo)
इटली सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, दोनों देश 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार 14 अरब यूरो से अधिक है। (PTI Photo)
भारत और इटली ने 2023 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। तब से दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान, व्यापार, ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। (PTI Photo)
इस दौरे में दोनों नेता एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं, जिसमें हर साल शिखर स्तर की बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव शामिल होगा। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी वरिष्ठ भारतीय और इतालवी उद्योगपतियों के साथ एक कार्यकारी लंच में भी शामिल होंगे। इसमें निवेश, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के नए अवसरों पर चर्चा होगी। (Photo Source: @narendramodi/X)
बताया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान समुद्री परिवहन, कृषि, उच्च शिक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और संग्रहालय सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। (PTI Photo)
इसके अलावा आर्थिक और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनने की संभावना है। (PTI Photo)
दोनों नेता वैश्विक मुद्दों जैसे मध्य पूर्व संघर्ष, यूक्रेन युद्ध और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर भी विचार शेयर करेंगे। (PTI Photo)
रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात की। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। (PTI Photo)
इस दौरान भारतीय संस्कृति से प्रेरित कई प्रस्तुतियां भी हुईं। इतालवी कलाकारों ने कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। (PTI Photo)
इतालवी संगीतकारों ने संतूर, तबला, बांसुरी और सितार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर प्रस्तुति दी, जिसे देखकर पीएम मोदी काफी प्रभावित हुए। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत का संगीत इटली में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और यह सांस्कृतिक जुड़ाव का शानदार उदाहरण है। (PTI Photo)
रोम में पीएम मोदी की मुलाकात प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार जियामपाओलो टोमासेट्टी से भी हुई, जिन्होंने उन्हें वाराणसी के घाटों पर आधारित अपनी पेंटिंग भेंट की। (PTI Photo)
पीएम मोदी ने बताया कि टोमासेट्टी पिछले चार दशकों से भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उन्होंने महाभारत पर आधारित कई बड़ी पेंटिंग्स भी बनाई हैं। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। (PTI Photo)
इसके अलावा पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (FAO) मुख्यालय भी जाएंगे, जहां वे वैश्विक खाद्य सुरक्षा और बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। इससे पहले पीएम मोदी अपने पांच देशों के दौरे में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा कर चुके हैं। इटली उनकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की यह मुलाकात न केवल कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों नेताओं की सहज मित्रता और ‘Melodi’ की वायरल तस्वीरों ने इसे जनता के बीच भी बेहद चर्चित बना दिया है। बता दें, दोनों नेताओं की दोस्ताना केमिस्ट्री को इंटरनेट पर अक्सर ‘Melodi’ (Meloni + Modi) नाम दिया जाता है, और इस बार भी उनकी तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींच लिया। (PTI Photo)
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