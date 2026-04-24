चुनावी माहौल के बीच कोलकाता में हुगली नदी पर पीएम मोदी ने की बोट राइड, कैमरे में पलों को कैद करते आए नजर, देखें तस्वीरें

PM Modi’s Kolkata Visit: नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि एक दिन पहले वह कोलकाता के प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज पर रोड शो में थे और अगले ही दिन उन्होंने उसी शहर को हुगली नदी से देखने का अनुभव लिया। उन्होंने इस यात्रा को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया।