चुनावी माहौल के बीच कोलकाता में हुगली नदी पर पीएम मोदी ने की बोट राइड, कैमरे में पलों को कैद करते आए नजर, देखें तस्वीरें
PM Modi’s Kolkata Visit: नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि एक दिन पहले वह कोलकाता के प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज पर रोड शो में थे और अगले ही दिन उन्होंने उसी शहर को हुगली नदी से देखने का अनुभव लिया। उन्होंने इस यात्रा को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हुगली नदी पर बोट राइड कर एक अलग ही अनुभव शेयर किया। इस यात्रा की तस्वीरें और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भी शेयर किए, जो तेजी से चर्चा में आ गए।(Photo Source: @narendramodi/X)
नरेंद्र मोदी इस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में सक्रिय हैं। उनके इस दौरे को चुनावी गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। (Photo Source: @narendramodi/X)
शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री कोलकाता में हुगली नदी पर नाव यात्रा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वह शहर के प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज पर रोड शो में थे और अगले ही दिन उसी शहर को नदी से देखने का अवसर मिला। (Photo Source: @narendramodi/X)
इस बोट राइड के दौरान प्रधानमंत्री एक लकड़ी की नाव पर बैठे दिखाई दिए। उनके हाथ में कैमरा भी था और वे नदी के दृश्यों की तस्वीरें लेते नजर आए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया। (Photo Source: @narendramodi/X)
प्रधानमंत्री ने इस दौरान कोलकाता के दो प्रमुख स्थलों- विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की झलक भी कैमरे में कैद की। ये दोनों पुल हुगली नदी पर बने हुए हैं और कोलकाता की पहचान माने जाते हैं। (Photo Source: @narendramodi/X)
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने हुगली और गंगा नदी के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गंगा हर बंगाली के जीवन और संस्कृति का अहम हिस्सा है और यह सभ्यता की आत्मा से जुड़ी हुई है। (Photo Source: @narendramodi/X)
प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें नाविकों और सुबह टहलने आए लोगों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने उनके मेहनती स्वभाव की सराहना की और बातचीत को प्रेरणादायक बताया। (Photo Source: @narendramodi/X)
यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। राज्य में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और सभी दल अपने-अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। (Photo Source: @narendramodi/X)
भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर रही है, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है। (Photo Source: @narendramodi/X)
चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कई स्थानों पर रैलियों को संबोधित किया और विकास के मुद्दों पर जोर दिया। (Photo Source: @narendramodi/X)
प्रधानमंत्री के इस नदी यात्रा को राजनीतिक संदेश के साथ-साथ सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें बंगाल की परंपरा, गंगा का महत्व और स्थानीय लोगों से जुड़ाव झलकता है। (Photo Source: @narendramodi/X)