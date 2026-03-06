लेबनान में युद्ध का असर, इजरायली हमलों से हजारों लोग बेघर, सड़कों पर रात बिताने को मजबूर परिवार, देखें तस्वीरें
Israel-Iran Tensions: इजरायली हमलों की चेतावनी के बाद दहियेह इलाके से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। कई परिवार जल्दबाजी में घर से बिना सामान लिए ही निकल पड़े और रामलेट अल-बैदा बीच सहित कई समुद्री तटों पर पहुंच गए।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद शहर के दक्षिणी उपनगर दहियेह में भारी दहशत का माहौल है। लगातार हो रही बमबारी के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। (Photo Source: AP)
इजरायली सेना ने दहियेह इलाके के लोगों को तुरंत क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग जल्दबाजी में सुरक्षित स्थानों की ओर निकल पड़े। कई परिवारों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। (Photo Source: AP)
दहियेह को हिज्बुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि इजरायल इस इलाके को निशाना बना रहा है। जैसे ही हमलों की खबर फैली, इलाके की सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग बड़ी संख्या में शहर के अन्य हिस्सों की ओर जाने लगे। (Photo Source: AP)
बेरूत के समुद्र तट और कॉर्निश इलाके में बड़ी संख्या में विस्थापित लोग पहुंच गए। कई परिवारों ने समुद्र तट की रेत पर या सड़क किनारे कंबल बिछाकर रात गुजारी। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खुले आसमान के नीचे बैठे देखा गया। (Photo Source: AP)
रामलेट अल-बैदा बीच पर भी सैकड़ों परिवार शरण लेने के लिए पहुंचे। कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर आए, जबकि कुछ लोग छोटे बैग या सूटकेस के साथ दिखाई दिए। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में घर से निकले थे, इसलिए उनके पास जरूरी सामान भी नहीं था। (Photo Source: AP)
कई लोगों के चेहरों पर गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और अब उन्हें सड़क पर रात बितानी पड़ रही है। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि वे कब अपने घर लौट पाएंगे। (Photo Source: AP)
दहियेह की आबादी लगभग छह से आठ लाख बताई जाती है। यह बेरूत का घनी आबादी वाला इलाका है। अचानक हुए पलायन के कारण सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और कई जगहों पर वाहन घंटों तक फंसे रहे। (Photo Source: AP)
कई लोग पैदल ही अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर जाते हुए देखा गया। लोग अपने साथ केवल जरूरी सामान ही ले जा पाए। (Photo Source: AP)
लेबनान के अधिकारियों के अनुसार सोमवार से शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद अब तक 90 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग अस्थायी शिविरों और सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं। (Photo Source: AP)
सरकार की आपदा प्रबंधन इकाई ने लोगों से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों की ओर जाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि बेरूत और आसपास के कई राहत केंद्र पूरी तरह भर चुके हैं। (Photo Source: AP)
संयुक्त राष्ट्र ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग लगातार अपने घर छोड़ रहे हैं और यह एक गंभीर मानवीय संकट बन सकता है। (Photo Source: AP)
यूएन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा को रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि युद्ध का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। (Photo Source: AP)
इस बीच इजरायल ने दहियेह और आसपास के इलाकों में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमलों के बाद कई इमारतों से धुआं उठता हुआ देखा गया और कुछ स्थानों पर आग भी लग गई। (Photo Source: AP)
दमकलकर्मी और राहतकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने और मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। कई इलाकों में बचाव कार्य लगातार जारी है। (Photo Source: AP)
दूसरी ओर ईरान और इजरायल के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के कारण इजरायल के कई हिस्सों में धमाके हुए हैं। (Photo Source: AP)
तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइल हमलों के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। (Photo Source: AP)
इजरायल की आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि कई स्थानों पर क्षति की सूचना मिली है, हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी नहीं है। (Photo Source: AP)
इस संघर्ष की शुरुआत तब और तेज हो गई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू किए। इसके बाद हिज्बुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। (Photo Source: AP)
इजरायल ने इसके जवाब में लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले तेज कर दिए। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। (Photo Source: AP)