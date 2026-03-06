1 /20

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद शहर के दक्षिणी उपनगर दहियेह में भारी दहशत का माहौल है। लगातार हो रही बमबारी के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। (Photo Source: AP)