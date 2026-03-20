इजरायल-इरान युद्ध के बीच यरुशलम में फीकी ईद, फिलिस्तीनियों ने सड़कों पर अदा की नमाज, देखें तस्वीरें
War Shadows Eid: इजरायली प्रशासन ने अल-अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज पर रोक लगा दी, जिसे लेकर फिलिस्तीनी मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिली। यह फैसला ईरान के साथ जारी तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लिया गया।
Updated: March 20, 2026 14:01 IST
ईद-उल-फितर के मौके पर इस बार यरुशलम का माहौल सामान्य से बिल्कुल अलग और उदास नजर आया। आमतौर पर जहां पुराना शहर (ओल्ड सिटी) ईद से पहले रौनक से भर जाता है, वहीं इस बार सन्नाटा पसरा रहा। इसकी वजह इजरायल द्वारा लगाए गए सख्त सुरक्षा प्रतिबंध और बड़े जमावड़ों पर रोक रही। (AP Photo)
इजरायली प्रशासन ने अल-अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे लेकर फिलिस्तीनी मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिली। यह फैसला ईरान के साथ जारी तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लिया गया। कई लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। (AP Photo)
इन प्रतिबंधों के बावजूद, फिलिस्तीनी मुसलमान बड़ी संख्या में ओल्ड सिटी के आसपास इकट्ठा हुए और मस्जिद के जितना करीब हो सके, वहीं नमाज अदा की। लोगों ने इसे अपने धार्मिक अधिकार और आस्था का प्रतीक बताया। कई परिवारों ने ईद के मौके पर तस्वीरें भी लीं, लेकिन माहौल में खुशी से ज्यादा तनाव झलक रहा था। (AP Photo)
इस दौरान इजरायली पुलिस की भारी तैनाती भी देखी गई। सुरक्षा बलों ने पहले भी रमजान के दौरान अल-अक्सा से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया था, जिसमें लाठीचार्ज, साउंड ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल शामिल था। (AP Photo)
ओल्ड सिटी में दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई, सिवाय दवाइयों और जरूरी खाद्य सामग्री की दुकानों के। इससे स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कई दुकानदारों ने बताया कि लगातार बंदी ने उनकी आजीविका पर गंभीर असर डाला है। (AP Photo)
यरूशलेम गवर्नरेट ने इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है और दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार इतने दिनों तक अल-अक्सा मस्जिद को बंद रखा गया है। (AP Photo)