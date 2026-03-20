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इन प्रतिबंधों के बावजूद, फिलिस्तीनी मुसलमान बड़ी संख्या में ओल्ड सिटी के आसपास इकट्ठा हुए और मस्जिद के जितना करीब हो सके, वहीं नमाज अदा की। लोगों ने इसे अपने धार्मिक अधिकार और आस्था का प्रतीक बताया। कई परिवारों ने ईद के मौके पर तस्वीरें भी लीं, लेकिन माहौल में खुशी से ज्यादा तनाव झलक रहा था। (AP Photo)