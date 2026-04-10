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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के एविएशन सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में उभर रहा है। 28 मार्च को उद्घाटन के बाद यह एयरपोर्ट अब ऑपरेशन्स के लिए लगभग तैयार है और अप्रैल 2026 से इसकी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए दूसरा बड़ा एयर गेटवे बनेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को भी गति देगा। (Express Photo by Abhinav Saha)