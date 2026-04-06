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हालांकि, वैश्विक स्तर पर Finland ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है और नॉर्डिक देश लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। इसके बावजूद नेपाल का प्रदर्शन सराहनीय है, क्योंकि 2025 में वह 92वें स्थान पर था और अब भी शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाए हुए है, जो निरंतर सुधार का संकेत देता है। (Photo Source: Pexels)