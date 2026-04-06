दक्षिण एशिया का सबसे खुशहाल देश बना नेपाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में बड़ी उपलब्धि, भारत-पाकिस्तान को छोड़ा पीछे
Nepal Ranked Happiest in South Asia: नेपाल की इस सफलता के पीछे केवल आर्थिक कारक नहीं हैं, बल्कि वहां की सामाजिक एकजुटता, परिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत और लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण भी अहम भूमिका निभाता है।
नेपाल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि लोगों की खुशहाली है। Nepal को 2026 की World Happiness Report में दक्षिण एशिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। (Photo Source: Pexels)
यह उपलब्धि न केवल एक रैंकिंग है, बल्कि देश की सामूहिक भावना, सकारात्मक सोच और मजबूत सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक भी है। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल ने क्षेत्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि वैश्विक स्तर पर वह 99वें स्थान पर रहा। (Photo Source: Pexels)
खास बात यह है कि उसने अपने पड़ोसी देशों- Pakistan (104वां), India (116वां), Bangladesh (127वां) और Sri Lanka (134वां) को पीछे छोड़ दिया है। (Photo Source: Pexels)
यह आंकड़े बताते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद नेपाल ने खुशहाली के मामले में मजबूत पकड़ बनाई है। (Photo Source: Pexels)
इस रैंकिंग का आधार केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि लोगों की जीवन संतुष्टि, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के प्रति धारणा जैसे कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं। (Photo Source: Pexels)
नेपाल के लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी जिस तरह धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखी है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। (Photo Source: Pexels)
हालांकि, वैश्विक स्तर पर Finland ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है और नॉर्डिक देश लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। इसके बावजूद नेपाल का प्रदर्शन सराहनीय है, क्योंकि 2025 में वह 92वें स्थान पर था और अब भी शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाए हुए है, जो निरंतर सुधार का संकेत देता है। (Photo Source: Pexels)