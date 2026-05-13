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हाल के वर्षों में प्रतीक यादव स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें फेफड़ों में रक्त के थक्के (ब्लड क्लॉटिंग) से जुड़ी जटिलताएं थीं और उनका इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। (Photo Source: @iamprateekyadav/Instagram)