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हर साल 1 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस इस बार वैश्विक तनाव और महंगाई के साये में मनाया जा रहा है। खासतौर पर ईरान से जुड़े युद्ध और ऊर्जा संकट के चलते दुनिया के कई देशों में मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ती ईंधन कीमतों, महंगाई और घटती आय ने श्रमिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके खिलाफ आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। (AP Photo)