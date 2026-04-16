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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं उपमुख्यमंत्री Brajesh Pathak ने भी घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। प्रशासन अब नुकसान का आकलन कर रहा है और लापता लोगों की तलाश जारी है, जबकि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (Express Photo by Vishal Srivastav)

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