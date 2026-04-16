लखनऊ की झुग्गी बस्ती में भीषण आग, 300 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक, लपटों ने ली मासूमों की जान, सामने आई दर्दनाक तस्वीरें
Lucknow Blaze: बताया जा रहा है कि इस आग में 300 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मिलकर पूरे इलाके को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र स्थित टेढ़ी पुलिया इलाके के पास बुधवार शाम एक भीषण आग लगने की घटना ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। (ANI Photo)
बताया जा रहा है कि आग करीब शाम 5:30 बजे के आसपास लगी, जो तेजी से आसपास की झोपड़ियों में फैल गई। झोपड़ियां बेहद करीब-करीब बनी होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया और कुछ ही देर में सैकड़ों घर इसकी चपेट में आ गए। (ANI Photo)
आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं के गुबार उठने लगे, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए और कई लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश करते रहे। (Express Photo by Vishal Srivastav)
इस दौरान झुग्गियों में रखे एलपीजी सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। करीब 20 से अधिक धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसने राहत और बचाव कार्य में लगे कर्मियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। (Express Photo by Vishal Srivastav)
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। करीब 20 दमकल गाड़ियां और 120 से अधिक फायर कर्मियों को तैनात किया गया, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। (Express Photo by Vishal Srivastav)
पुलिस और प्रशासन की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में सहयोग किया। बस्ती में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और आसपास के इलाकों को खाली कराया गया ताकि किसी तरह की जनहानि को रोका जा सके। (Express Photo by Vishal Srivastav)
आग पर काबू पाने के बाद गुरुवार सुबह मलबे से दो मासूम बहनों के शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान दो साल की श्रुति और उसकी दो महीने की बहन के रूप में हुई, जिनकी मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। (ANI Photo)
प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि अधिकारी मामले की गहन जांच कर रहे हैं। झुग्गियों में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर होने के कारण आग ने तेजी से फैलकर भयानक रूप ले लिया। (Express Photo by Vishal Srivastav)
इस हादसे में 300 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं, जबकि कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार यह आंकड़ा 1000 के करीब भी हो सकता है। कई परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। (Express Photo by Vishal Srivastav)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं उपमुख्यमंत्री Brajesh Pathak ने भी घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। प्रशासन अब नुकसान का आकलन कर रहा है और लापता लोगों की तलाश जारी है, जबकि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (Express Photo by Vishal Srivastav)
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