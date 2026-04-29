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चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फ्लैटों में फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रभावित फ्लैटों में कुछ खाली थे जबकि कुछ में लोग रह रहे थे, जिनमें आंशिक नुकसान हुआ है। (Photo Source: ANI)