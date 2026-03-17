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तालिबान सरकार के अनुसार इस हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 250 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला रात करीब 9 बजे हुआ और इससे 2,000 बेड वाले अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। मृतकों में बड़ी संख्या में मरीज और आम नागरिक शामिल हैं। (AP Photo)