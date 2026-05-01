तेज आंधी-तूफान बना काल, नर्मदा नदी में डूबा टूरिस्ट क्रूज, 9 की मौत, घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें
Jabalpur Cruise Accident: यह घटना 30 अप्रैल की शाम करीब साढ़े पांच बजे खमरिया टापू के पास हुई। अचानक मौसम बिगड़ गया और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं। तेज आंधी और ऊंची लहरों के बीच क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते डैम के बीचों-बीच…
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर गुरुवार शाम एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया, जब पर्यटकों से भरा एक क्रूज अचानक आए तूफान की चपेट में आकर डूब गया। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। (PTI Photo)
यह हादसा नर्मदा नदी के जलाशय में हुआ, जहां क्रूज सवारी के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यह क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से काफी लोकप्रिय है और यहां बोटिंग व क्रूज राइड खास आकर्षण मानी जाती है। (PTI Photo)
जानकारी के अनुसार, 30 अप्रैल की शाम करीब साढ़े पांच बजे यह दुर्घटना खमरिया टापू के पास हुई। उस समय क्रूज में लगभग 35 से 40 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। (PTI Photo)
अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज आंधी-तूफान शुरू हो गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पानी में ऊंची लहरें उठने लगीं और क्रूज का संतुलन बिगड़ गया। (PTI Photo)
बताया जा रहा है कि हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, जिससे जलाशय में हालात बेहद खतरनाक हो गए। इसी दौरान क्रूज अनियंत्रित होकर पलट गया और धीरे-धीरे डूबने लगा। (PTI Photo)
हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। कई लोग जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, जबकि कुछ लोग अंदर ही फंस गए। (PTI Photo)
स्थानीय लोगों और मछुआरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई और बचाव दल मौके पर पहुंचा। (PTI Photo)
रेस्क्यू ऑपरेशन में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स (SDERF) की टीमों को लगाया गया है। गोताखोर लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। (PTI Photo)
अब तक 20 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या भी बढ़कर 9 तक पहुंच चुकी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। (PTI Photo)
एक व्यक्ति को बचाने के लिए क्रूज को गैस कटर से काटना पड़ा, जो इस हादसे की भयावहता को दर्शाता है। रेस्क्यू टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। (PTI Photo)
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तूफान इतना तेज था कि क्रूज कुछ ही मिनटों में असंतुलित हो गया। उन्होंने बताया कि पहले ही खतरे के संकेत मिल रहे थे, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाए गए। (PTI Photo)
क्रूज के पायलट का कहना है कि सभी सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे और लाइफ जैकेट भी पर्याप्त संख्या में थे, लेकिन अचानक आए तूफान के कारण यात्रियों को उन्हें पहनने का समय नहीं मिल सका। (PTI Photo)
वहीं, कुछ बचे हुए यात्रियों ने आरोप लगाया है कि लाइफ जैकेट समय पर नहीं दिए गए और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई। इससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। (PTI Photo)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। (PTI Photo)