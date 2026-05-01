तेज आंधी-तूफान बना काल, नर्मदा नदी में डूबा टूरिस्ट क्रूज, 9 की मौत, घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें

Jabalpur Cruise Accident: यह घटना 30 अप्रैल की शाम करीब साढ़े पांच बजे खमरिया टापू के पास हुई। अचानक मौसम बिगड़ गया और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं। तेज आंधी और ऊंची लहरों के बीच क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते डैम के बीचों-बीच…