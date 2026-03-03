7 /10

सुरक्षा और स्वास्थ्य इंतजाम

लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर में सोमवार दोपहर से ही विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई, जो मंगलवार शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और रेलवे की विशेष सेवाएं शुरू की गई हैं। Kerala State Road Transport Corporation ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं चलाई हैं। (Photo Source: ieMalayalam)