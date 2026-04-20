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प्रयागराज में 21 अप्रैल से शुरू होने जा रही राष्ट्र हनुमंत कथा से पहले सोमवार को शहर में भव्य और विशाल कलश शोभायात्रा निकाली गई। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पीले वस्त्र धारण किए महिलाएं सिर पर कलश रखकर तपती धूप में भक्ति और उत्साह के साथ सड़कों पर नजर आईं। यह शोभायात्रा जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान से शुरू होकर रामबाग स्थित नवग्रह मंदिर तक पहुंची। (PTI Photo)