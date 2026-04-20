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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिला में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामनगर क्षेत्र के कागोर्ट गांव के पास उस समय हुआ जब एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस एक ब्लाइंड कर्व से गुजर रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। (PTI Photo)