जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 16 की मौत, 20 घायल, देखें तस्वीरें
Udhampur Bus Crash: बताया जा रहा है कि बस एक खतरनाक ब्लाइंड कर्व से गुजर रही थी, तभी चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन नियंत्रण से बाहर होकर खाई में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।
Updated: April 20, 2026 13:37 IST
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिला में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामनगर क्षेत्र के कागोर्ट गांव के पास उस समय हुआ जब एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस एक ब्लाइंड कर्व से गुजर रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। (PTI Photo)
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस एक दूरदराज के गांव से उधमपुर की ओर जा रही थी, तभी चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। (PTI Photo)
सूचना मिलने पर पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य तेज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 16 शवों को बस से निकाला जा चुका है, जबकि 20 घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। (ANI Video Screen Grab)
इस हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर से बात की है और सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था की जा रही है।(PTI Photo)
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। (PTI Photo)
पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। (PTI Photo)
प्रशासन ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ब्लाइंड कर्व और हो सकता है तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही इस दुर्घटना की वजह हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। (ANI Video Screen Grab)