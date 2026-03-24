ईरान की करंसी का बुरा हाल, 1 करोड़ रियाल की कीमत सिर्फ ₹713
ईरान की मुद्रा आज सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति का आईना बन चुकी है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि ईरान के 1 करोड़ रियाल की कीमत भारत में लगभग ₹713 के बराबर है, जो इसकी भारी गिरावट को साफ दर्शाता है।
ईरान की मुद्रा ‘रियाल’ (Rial) में आई भारी गिरावट आज सिर्फ एक करंसी क्राइसिस नहीं, बल्कि देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था का बड़ा संकेत बन चुकी है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि ईरान के 1 करोड़ रियाल की कीमत भारत में लगभग ₹713 रह गई है। यह आंकड़ा बताता है कि बीते समय में रियाल की वैल्यू कितनी तेजी से गिरी है। (Photo Source: Pexels)
तेजी से गिरती रियाल की कीमत जनवरी 2026 से ही रियाल में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला 9 जनवरी 2026 को 1 भारतीय रुपया 468.49 रियाल के बरार था, जो 10 जनवरी 2026 को अचानक 11,064.2 रियाल हो गया। 28 फरवरी को हुए हमले के दिन भी यह दर 14,432 रियाल तक पहुंच गई थी, जो इस गिरावट की गंभीरता को और स्पष्ट करता है। (AP Photo)
आज यानी 24 मार्च 2026 को 1 भारतीय रुपया की कीमत 14,017.39 रियाल है। वहीं डॉलर के मुकाबले स्थिति और भी खराब है जहां भारत में 1 डॉलर की कीमत ₹93.83 है, ईरान में इसकी कीमत 13,15,050 रियाल है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि रियाल की क्रय शक्ति (purchasing power) तेजी से घट रही है। (AP Photo)
युद्ध ने बढ़ाया आर्थिक संकट ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में थी, लेकिन 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। लगातार बमबारी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित किया, लोगों में डर और अस्थिरता बढ़ाई। 11 मार्च को Bank Sepah के डेटा सेंटर पर हमला हुआ, जिससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भी असर पड़ा। (AP Photo)
कैश की कमी और लंबी कतारें
देश में नकदी (cash) की भारी कमी देखी जा रही है। बैंक रोजाना नोटों की कमी से जूझ रहे हैं, लोगों को सिर्फ $18–$30 (करीब ₹1600–₹2800) तक ही निकालने की अनुमति है। घबराहट में लोगों ने नकदी जमा करनी शुरू कर दी है। इसी वजह से सरकार को 10 मिलियन रियाल (1 करोड़ रियाल) के नए नोट जारी करने पड़े। लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि ये नोट भी जल्द खत्म हो रहे हैं। (AP Photo)
महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड रियाल की गिरावट का सीधा असर महंगाई पर पड़ा। जैसे- खाद्य महंगाई (Food Inflation) अक्टूबर 2025 में 64%, फरवरी 2026 तक बढ़कर 105%, कुल महंगाई दर (Overall Inflation) करीब 47.5%। इसका मतलब है कि आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। (AP Photo)
बैंकिंग सिस्टम भी संकट में
ईरान का बैंकिंग सेक्टर भी गंभीर संकट में है। कई बैंक खराब लोन (Bad Loans) से दबे हुए हैं। Ayandeh Bank जैसे बड़े बैंक का पतन हो चुका है। बैंकों पर भ्रष्टाचार और फर्जी संपत्तियों के आधार पर लोन देने के आरोप भी लगे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ईरान का बैंकिंग सिस्टम एक तरह के ‘Ponzi Scheme’ जैसा बन चुका है, जहां असली संपत्ति की बजाय कागजी लाभ दिखाए जा रहे हैं। (AP Photo)