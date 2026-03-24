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कैश की कमी और लंबी कतारें

देश में नकदी (cash) की भारी कमी देखी जा रही है। बैंक रोजाना नोटों की कमी से जूझ रहे हैं, लोगों को सिर्फ $18–$30 (करीब ₹1600–₹2800) तक ही निकालने की अनुमति है। घबराहट में लोगों ने नकदी जमा करनी शुरू कर दी है। इसी वजह से सरकार को 10 मिलियन रियाल (1 करोड़ रियाल) के नए नोट जारी करने पड़े। लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि ये नोट भी जल्द खत्म हो रहे हैं। (AP Photo)